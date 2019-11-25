В России

15 минут назад

Власти снизят процент по кредитам для малого и среднего бизнеса

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Власти снизят процент по кредитам для малого и среднего бизнеса
Ставка льготного кредитования малого и среднего бизнеса по «Программе 8,5» будет снижена в случае, если ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Об этом «Известиям» рассказали в Корпорации МСП. Ее акционерами выступают Федеральное агентство по управлению госимуществом и ВЭБ.

«Снижение ключевой ставки Банком России ниже уровня, установленного в настоящий момент (6,5%. — «Известия») повлечет за собой уменьшение процентной ставки для субъектов МСП до уровня ниже 8,5%», — отметили в организации.

Сейчас льготное финансирование не пользуется успехом. При целевом показателе в 1 трлн рублей на 2019 год за десять месяцев кредитов выдали только на 206,2 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. 

При этом было заключено 6913 кредитных договоров на общую сумму 341,6 млрд рублей. В ведомстве не уточнили, что будет с невыданными средствами. В Минэке рассчитывают, что в следующем году объемы займов резко вырастут.

Однако эксперты оптимизма не разделяют. По их словам, препятствием для предпринимателей выступает не высокий процент по кредитам, а бюрократизм и большое количество обязательных условий.

Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до 2024 года. По ее условиям малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 90 банках — участниках программы. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

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