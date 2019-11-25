Происшествия

21 минуту назад

В Липецке ночью горела машина

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#пожар автомобиль
В Липецке ночью горела машина

Пожар произошел на площади Победы

Сегодня ночью у дома №152 по проспекту Победы горел автомобиль "Киа Рио".


1 213
#пожар автомобиль

Комментарии (1)

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Роман

12 минут назад
Проспект победы 152 )) так этот дом ещё не построили, а машины уже горят))
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