Происшествия

49 минут назад

«Ниссан» и «Форд» столкнулись в Липецке

16 771
#дтп
«Ниссан» и «Форд» столкнулись в Липецке

 «Форд» скрылся с места ДТП, не исключено, что автомобиль в угоне

В поселке ЛТЗ произошло столкновение автомобилей «Форд» и «Ниссан». Столкновение попало на видео.

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После столкновения «Форд» скрылся с места аварии.  Но нашелся хозяин «Форда» который тут же написал заявление об угоне его автомобиля. Полиция сейчас занимается розыском «Форда».

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#дтп

Комментарии (16)

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Штифт

57 секунд назад
Очередное доказательство, что мы слабоумные неадекваты возим наши проткнутые жопы на вонючем инохламе
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Штифт

3 минуты назад
Мы все мгеровские педики любим инообрыгаловки... как и друг друга! Я так люблю дрочить на инопомойки на дороге... потому что знаю, что на них пытаются ехать мы - пЕдерасты, имбицилы и идиоты!
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Алексей

4 минуты назад
Хорошо придумал свой план действий после оставление номера с бампером)) я бы до такого не додумался
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ВАЗовод

6 минут назад
Мы все придурки на инотазах! Иномарка - корень зла! Лучше купить козла!
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Денис

9 минут назад
Аваркому надо было за ним гнать.
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ВАЗовод

12 минут назад
Иномарки DURACAM, мы все тебя любим наш пассивный брат....
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УК РФ Статья 306

12 минут назад
УК РФ Статья 306 Ему впаять и все дела
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ВАЗовод

13 минут назад
Мы все педики любим ВАЗы...как и друг друга..Я так рад видеть ВАзы на дороге,..потому что знаю там едут наши ПиДо..расы
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Каток

19 минут назад
Мы все дырявые гомосеки любим голосовать воров и онанировать на инохлам
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ВАЗовод

26 минут назад
К новому году мы - дырявые, дебилы, имбицилы, идиоты и просто недоумки очистим этот город от своего сраного ИНОхлама путем ежедневного его самоуничтожения! ВАЗоводам станет на дорогах свободнее!
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