«Ниссан» и «Форд» столкнулись в Липецке

«Форд» скрылся с места ДТП, не исключено, что автомобиль в угоне

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В поселке ЛТЗ произошло столкновение автомобилей «Форд» и «Ниссан». Столкновение попало на видео.После столкновения «Форд» скрылся с места аварии. Но нашелся хозяин «Форда» который тут же написал заявление об угоне его автомобиля. Полиция сейчас занимается розыском «Форда».