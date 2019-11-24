Происшествия
49 минут назад
«Ниссан» и «Форд» столкнулись в Липецке
«Форд» скрылся с места ДТП, не исключено, что автомобиль в угоне
В поселке ЛТЗ произошло столкновение автомобилей «Форд» и «Ниссан». Столкновение попало на видео.
После столкновения «Форд» скрылся с места аварии. Но нашелся хозяин «Форда» который тут же написал заявление об угоне его автомобиля. Полиция сейчас занимается розыском «Форда».
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После столкновения «Форд» скрылся с места аварии. Но нашелся хозяин «Форда» который тут же написал заявление об угоне его автомобиля. Полиция сейчас занимается розыском «Форда».
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УК РФ Статья 306
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