У Центрального рынка столкнулись два автомобиля

Аварию зафиксировала камера уличного наблюдения

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Сегодня на кольце площади Победы у Центрального Рынка столкнулись автомобили "Киа" и "Хёндэ".



Одна машина ехала по кольцу, другая на приличной скорости неслась со стороны Терешковой и ударила ту, что ехала по кольцу. От удара машины развернуло на дороге. На площади Победа образовалась большая пробка из-за этого ДТП.

