Происшествия

сегодня, 17:14

У Центрального рынка столкнулись два автомобиля

6 1877
#дтп
1
У Центрального рынка столкнулись два автомобиля

Аварию зафиксировала камера уличного наблюдения

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Сегодня на кольце площади Победы у Центрального Рынка столкнулись автомобили "Киа" и "Хёндэ".

Одна машина ехала по кольцу, другая на приличной скорости неслась со стороны Терешковой и ударила ту, что ехала по кольцу. От удара машины развернуло на дороге. На площади Победа образовалась большая пробка из-за этого ДТП. 
6 1877
#дтп
1

Комментарии (6)

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Автоледи

13 минут назад
Вот что., а вам не кажется, что лучшн вовремя притормозить и пропустиь идиота, чем лететь на всех парах, демонстрируя что ты на главной. Чувак летел как камикадзе на таран. Так и погибнуть можно. Или пешеходов посшибать.
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Вот что.

27 минут назад
житель, По большому счёту и не нужно и тормозить и объезжать.Не надо давать надежду,что тебя пропустят.
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М

48 минут назад
Спешащие встретились.
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житель

49 минут назад
Аварию * спровоцировал, не уступил. А баран на КИА несся слишком быстро и не смог ничего сделать. Ни притормозить, ни объехать.
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мимо проезжал

56 минут назад
А кто из них со стороны Терешковой летел?
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откровение от осла

сегодня, 17:33
один осел встретит другого осла и упадут они в яму и разобьются они
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