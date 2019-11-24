Происшествия
сегодня, 17:14
У Центрального рынка столкнулись два автомобиля
Аварию зафиксировала камера уличного наблюдения
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Сегодня на кольце площади Победы у Центрального Рынка столкнулись автомобили "Киа" и "Хёндэ".
Одна машина ехала по кольцу, другая на приличной скорости неслась со стороны Терешковой и ударила ту, что ехала по кольцу. От удара машины развернуло на дороге. На площади Победа образовалась большая пробка из-за этого ДТП.
Одна машина ехала по кольцу, другая на приличной скорости неслась со стороны Терешковой и ударила ту, что ехала по кольцу. От удара машины развернуло на дороге. На площади Победа образовалась большая пробка из-за этого ДТП.
Автоледи
Вот что.
М
житель
мимо проезжал
откровение от осла