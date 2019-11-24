Происшествия

сегодня, 16:04

С моста через Каменный лог упал 29-летний липчанин

35 2265
#падение с высоты
4
С моста через Каменный лог упал 29-летний липчанин

Мужчина погиб.

Сегодня днем с моста через Каменный лог на улице Терешковой в Липецке упал и разбился насмерть мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили его личность - им оказался 29-летний житель города. 

В числе причин произошедшего рассматривается версия добровольного ухода из жизни.
35 2265
#падение с высоты
4

Комментарии (35)

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Так поезжай ! Поработай ,попробуй !

2 минуты назад
Владимир, На обратном пути заедь в Москву, расскажи Владимиру Владимировичу о своем опыте !.
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777

3 минуты назад
какой же красивый у нас лог его точно нужно приводить в порядок место шикарное
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Антонина

4 минуты назад
...сейчас другое время.Вместо работы мужчины строчат комментарии,и знают как лучше жить.
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А вот депутатам единой России !

5 минут назад
Ребята, молодые ребята, Хорошо бы на север поехать, да показать пример по зарабатываю денег , Ну можно даже и в места заключения !. А что , а пускай , а вдруг !.
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Кто то кому не все равно

5 минут назад
в Японии, а попробовать психологов ввести чтоб люди не впадали в депрессии не заканчивали жизнь самоубийством не вариант все снова в деньги перевели. Вы знаете что человеку который решил закончить жизнь все равно на деньги это состояние аффекта почему должны родственники платить они и так старадать будут от горя
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Гость

6 минут назад
Злые вы люди,злые! Не вам судить. Смотрите за собой, и не совершайте глупости.
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Владимир

7 минут назад
Ребята, молодые ребята, в советское время на Севере или Сахалине за два-четыре года можно было заработать на кооператив в Липецке. Много таких знаете, которые на Севере сегодня заработали и смогли купить себе квартиру, обеспечить семью? Иными словами вы предлагаете, уезжать на север из этого города. Можно ездить вахтовым способом, только это уже будет не семья. Психология, статистика. Такие семьи часто распадаются. А почему не предлагаете, сделать этот город комфортным для проживания для людей? Бесполезно, гиблое место? Почему?
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111

7 минут назад
упал или скинулся ???? есль пьяный то можно упасть со стороны ул 8 марта где начинается мост если же с самого моста упал можно рассматривать версию добровольный уход из жизни
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Точно !

10 минут назад
Капитан Очевидность, Меньше народу -больше кислороду!, Правительство России ведёт правильную политику !.
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грустно конечно, но....

11 минут назад
чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц......
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