Происшествия
сегодня, 16:04
С моста через Каменный лог упал 29-летний липчанин
35 2265
Мужчина погиб.
Сегодня днем с моста через Каменный лог на улице Терешковой в Липецке упал и разбился насмерть мужчина.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили его личность - им оказался 29-летний житель города.
В числе причин произошедшего рассматривается версия добровольного ухода из жизни.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили его личность - им оказался 29-летний житель города.
В числе причин произошедшего рассматривается версия добровольного ухода из жизни.
35 2265
Так поезжай ! Поработай ,попробуй !
777
Антонина
А вот депутатам единой России !
Кто то кому не все равно
Гость
Владимир
111
Точно !
грустно конечно, но....