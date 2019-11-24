С моста через Каменный лог упал 29-летний липчанин

Мужчина погиб.

Сегодня днем с моста через Каменный лог на улице Терешковой в Липецке упал и разбился насмерть мужчина.



Сотрудники правоохранительных органов выяснили его личность - им оказался 29-летний житель города.



В числе причин произошедшего рассматривается версия добровольного ухода из жизни.

