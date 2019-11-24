Происшествия

сегодня, 13:10

Лебедям удалось выбраться из ледяного плена самостоятельно

8 525
#лебеди #лёд
Лебедям удалось выбраться из ледяного плена самостоятельно

Сообщение читателей GOROD48 не оставило равнодушными липецких спасателей

Как сообщал GOROD48, у санатория "Парус" отдыхающие увидели вмерзших в лёд лебедей. Фото они прислали в редакцию нашего сайта.

После сообщения на место происшествия выехали спасатели со спецоборудованием и гидрокостюмами. Но, к счастью, лебеди уже сами выбрались из ледяного плена и улетели. 
8 525
#лебеди #лёд

Комментарии (8)

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Animal planet

5 минут назад
Даже птицы !, уже крыша едет,причем здесь режим?
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моё

10 минут назад
Cпасибо отдыхающим и сайту Город48 за неравнодушие!!!
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Даже птицы !

22 минуты назад
Ничего хорошего не ждут от этого наипрекраснейшего режима!, Каждый сам за себя .
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Алкаш

30 минут назад
Они просто спали. А потом проснулись и выбрались из льда. На улице всего -3C°
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Берия

34 минуты назад
Лебедям удалось,а человеку скорее всего нет, умрёт до пенсии.
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Animal planet.

37 минут назад
Все таки и наши спасатели молодцы.
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100%

42 минуты назад
Может, у фотоаппарата ?
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Может

43 минуты назад
У кого просто был глюк?
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