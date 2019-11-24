Происшествия
сегодня, 13:10
Лебедям удалось выбраться из ледяного плена самостоятельно
Сообщение читателей GOROD48 не оставило равнодушными липецких спасателей
Как сообщал GOROD48, у санатория "Парус" отдыхающие увидели вмерзших в лёд лебедей. Фото они прислали в редакцию нашего сайта.
После сообщения на место происшествия выехали спасатели со спецоборудованием и гидрокостюмами. Но, к счастью, лебеди уже сами выбрались из ледяного плена и улетели.
После сообщения на место происшествия выехали спасатели со спецоборудованием и гидрокостюмами. Но, к счастью, лебеди уже сами выбрались из ледяного плена и улетели.
Animal planet
моё
Даже птицы !
Алкаш
Берия
Animal planet.
100%
Может