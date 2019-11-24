Спорт

сегодня, 12:50

Липецкие девчата претендуют на место в сборной России по вольной борьбе

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#Вольная борьба
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Липецкие девчата претендуют на место в сборной России по вольной борьбе

В турнире в Смоленске три наших девушки добрались до пьедестала почета.

Липецкие девушки в вольной борьбе в последнее время добиваются более серьезных успехов, чем представители «сильного пола». Так, на Всероссийских соревнованиях «Смена» в Смоленске на счету воспитанниц тренера Сергея Яковлева из клуба «Богатырь» (спортивная школа №9) одна «золотая» и две «серебряные» медали.

Среди девушек до 18 лет первое место заняла Елизавета Петлякова, которая в пяти схватках одолела Наталью Куприянову из Тюмени, Юлию Анисимову из Новосибирска, Анастасию Шилу из Красноярского края, Гулеймат Бедирханову из Подмосковья и в финале Милену Федорову из Татарстана. Решающий поединок за «золото» длился всего 2 с половиной минуты и был остановлен при счете 10:0 в пользу нашей спортсменки.

Второе место в категории до 65 кг заняла Алина Рыбкина – после трех побед она в финале встретилась с москвичкой Златославой Степановой. Основное время закончилось вничью – 1:1, а вот в овертайме наша спортсменка позволила сопернице набрать три балла и уступила – 1:4.

«Серебро» добыла Олеся Безуглова в весе до 69 кг. Она тоже одержала три победы, а в финале уступила Марии Силиной из Краснодарского края - 0:2.

Турнир посетили тренеры сборной страны, поэтому успешное выступление было очень важным. Липчанки подтвердили свои притязания на то, чтобы представлять Россию в международных соревнований.

Все трое выступают параллельным зачетом за родную Липецкую область и Санкт-Петербург, поскольку учатся в городе на Неве в училище олимпийского резерва.

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#Вольная борьба
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Комментарии (1)

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Берия

31 минуту назад
Я то думал девчата из фильма ,,Девчата,, лес поедут валить.
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