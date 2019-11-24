В Липецкой области вынесут приговор лидеру «Христианского государства»

Житель Грязей Александр Калинин обвиняется в призывах поджигать кинотеатры, транслировавшие фильм «Матильда»

В понедельник в Грязинском городском суде планируется провозглашение приговора Александру Калинину, называющему себя руководителем незарегистрированной на территории РФ организации «Всероссийская Общественная Православная организация «Христианское государство – Святая Русь».



Калинину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 179 УК РФ (принуждение к отказу от совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства) и ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признаку отношения к религии, совершённое с использованием сети «Интернет»).



Члены «Христианского государства» в 2017 году подожгли два автомобиля в Москве у офиса адвоката Учителя и студию режиссера в Петербурге в знак протеста против фильма «Матильда», а также направляли в кинотеатры письма с требованиями отказаться от проката.



Трое подельников Александра Калинина – Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц весной 2018 года были приговорены к двум годам заключения каждый. Все трое уже на свободе по УДО.



Как ранее сообщало РАИ Новости, лидер и создатель "Христианского государства" Юрий Калинин был ранее судим за убийство. В мае 2003 года Красноярский краевой суд приговорил Калинина к 8,5 года колонии строгого режима за убийство соседки и разбой, которое было совершено в Норильске в 2002 году.



"Согласно материалам дела, в июле 2002 года Калинин узнал, что у его соседки, хорошей приятельницы его матери, есть деньги, и сообщил это двум знакомым наркоманам. Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру — ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла только, когда постучал Калинин, так как его знала. Все трое ворвались, забрали 75 тысяч рублей, и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли. Задержали его в сентябре 2002 года. В мае 2003 осудили на 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, в июне приговор вступил в законную силу, отбывал в Норильске".



Кроме того, в январе 2003 года Калинин был еще и осужден на 2 года условно по статье за подделку документов.



Фото: с личной страницы Александра Калинина в vk.com



