Липчанин дебютировал в Лиге чемпионов и вышел в «Финал четырех» (ФОТО)

Уходящая неделя войдет в историю тем, что впервые воспитанник липецкого мини-футбола дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА.

23-летний Олег Кручинин, выступающий за КПРФ, вышел на паркет столичного УСК ЦСКА в первом матче элитного раунда, в котором «коммунисты» переиграли «Мостар» из Боснии и Герцеговины - 7:2.

В следующих матчах российский клуб взял верх над бельгийским «Халле-Гооик» - 2:1 и словенским «Добовецем» - 5:2.





Команда КПРФ. Олег Кручинин крайний справа в нижнем ряду

Став победителем в своей группе, КПРФ вышла в «Финал четырех» главного футзального еврокубка, который пройдет в апреле. Там соперником россиян станет «Барселона», а еще два участника определятся сегодня (скорее всего ими станут испанский «Эль-Посо» из Мурсии и португальский «Спортинг» из Лиссабона).







На играх в Москве присутствовал наш старый знакомый бразилец Сирилло

В матчах основного раунда Лиги чемпионов в Венгрии Кручинин не принимал участие, но теперь в Москве состоялся его полноценный дебют.







Атмосфера Лиги чемпионов в Москве

Олег Кручинин выступал за «Энерком» и МФК «Липецк» в 2012-15 гг., в 2015 году попал в систему КПРФ. Сейчас чередует выступления за основной состав «серпасто-молоткастых» в суперлиге и игры за КПРФ-2 в высшей лиге. Является двукратным чемпионом высшей лиги 2017, 2018 гг.

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