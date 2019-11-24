Общество
28 минут назад
На Матырском водохранилище несколько лебедей вмерзли в лёд
Стаю попавших в беду птиц заметили отдыхающие
Отдыхающие заметили на водохранилище, напротив санатория "Парус" около десятка вмерзших в лёд лебедей.
Спасти птиц самостоятельно невозможно, между берегом и островом льда -вода. Прежде чем приблизится к птицам нужно преодолеть водную преграду.
Самостоятельно птица выбраться не могут, хоть и пытаются, сообщили наши читатели.
Спасти птиц самостоятельно невозможно, между берегом и островом льда -вода. Прежде чем приблизится к птицам нужно преодолеть водную преграду.
Самостоятельно птица выбраться не могут, хоть и пытаются, сообщили наши читатели.
Animal planet
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сеня