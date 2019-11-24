Общество

28 минут назад

На Матырском водохранилище несколько лебедей вмерзли в лёд

9 299
#лёд #птица #лебедь #
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На Матырском водохранилище несколько лебедей вмерзли в лёд

Стаю попавших в беду птиц заметили отдыхающие 

Отдыхающие заметили на водохранилище, напротив санатория "Парус" около десятка вмерзших в лёд лебедей.

Спасти птиц самостоятельно невозможно, между берегом и островом льда -вода. Прежде чем приблизится к птицам нужно преодолеть водную преграду. 

Самостоятельно птица выбраться не могут, хоть и пытаются, сообщили наши читатели.






9 299
#лёд #птица #лебедь #
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Комментарии (9)

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Animal planet

1 минуту назад
У меня слов нет,вы че мрази пишете,обкурились совсем или гавна нажрались,утырки подшконочные.Cлужбам спасения сообщили или нет? Нужно спасать лебедей. Город 48 проследите за тем,чтобы спасли лебедей.
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Житель

4 минуты назад
У комментаторов душа человеческая есть? Всё дерьмо наружу лезет.
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Глупые

5 минут назад
Птицы,они не знают,что морозы вдарили?
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эксперт

8 минут назад
Они почернели от выбросов клмн.
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?

9 минут назад
007, афролебеди потому-что.
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житель

9 минут назад
нужно пригласить дебильных рыбаков,им пох куда идти,они могут и по воде и утонуть они не боятся.
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Липчанин

11 минут назад
Вот у кого-то сегодня славная царская закусь будет.Паленочку да с лебедятиной.
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007

16 минут назад
Почему они чёрные?
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сеня

18 минут назад
есть спасатели на судне на воздушной подушке находятся на дамбе
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