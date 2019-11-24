На Матырском водохранилище несколько лебедей вмерзли в лёд

Стаю попавших в беду птиц заметили отдыхающие

Отдыхающие заметили на водохранилище, напротив санатория "Парус" около десятка вмерзших в лёд лебедей.



Спасти птиц самостоятельно невозможно, между берегом и островом льда -вода. Прежде чем приблизится к птицам нужно преодолеть водную преграду.



Самостоятельно птица выбраться не могут, хоть и пытаются, сообщили наши читатели.













