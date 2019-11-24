Общество

49 минут назад

На остановке скромно стояли пассажиры и… внедорожник (ФОТО)

9 676
#Автохамы #машины #парковки
3
На остановке скромно стояли пассажиры и… внедорожник (ФОТО)

Продолжаем обличать самых наглых автохамов Липецка.

В нашей рубрике, которую мы ведем вместе с читателями GOROD48, уже не раз отмечали, что если дать волю атохамам, то они бы заполонили, пожалуй, каждый сантиметро городского пространства. Примером тому верхнее фото – это даже не парковка на остановке общественного транспорта, а стоянка бок о бок с пассажирами. Снято на площади Мира вчера, 23 ноября в 13:30.

Бескрайняя, 20 еще.jpeg

Не думая ни о ком, кроме себя, автохамы любят перекрывать дорожки, которые зачастую являются единственными для пешеходов. Вот снимок с улицы Бескрайней, 20 сделанный 18 ноября в 21:36.

Бескрайняя 20.jpeg

А вот фото по этому же адресу от 19 ноября в 12:30. Пешеходам не оставляют шансов пользоваться этой дорогой?

Папина.jpeg

И, конечно, классика – стоянка на газонах, вернее на том, что от них осталось к осени. Улица Папина, 31 снято 15 ноября в 10:55.

Мичрина.jpeg

Мичурина, 30 сфотографировано 18 ноября в 7:78.

Смургиса.jpeg

Смургиса, 2, снимок от 26 октября в 13:00.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

9 676
#Автохамы #машины #парковки
3

Комментарии (9)

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Гость

10 секунд назад
Как задолбали эти стукачи, фуу, аж противно.
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Безумие

3 минуты назад
водитель ОТ, власть сама офигивает ,ну ,почему никто не может , каждую неделю вызывать на отчёт , руководителей МВД ,ГИБДД , и прочих золотопогонников . Кто там народ представляет , депутаты , эти типа Димульки Аксенова , Костина и Шклярова , с такими, скоро на голову стать начнут ,а они улыбаться будут .
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8 минут назад
Настроить население на негатив и заработать на этом бабло , приехать ночью и эвакуировать а утром законным методом обобрать автомобилистов
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Город грехов 48

13 минут назад
Так у нас и газонов нет если были бы красивые газоны не заброшенные то и машины не кто не ставил бы. А так я вас приветствую стукачи терпилы
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гостья

14 минут назад
ттт, а может вместо стоянок где попало поставите на специальные парковки и в гаражики машинки
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777

16 минут назад
от газонов уже нечего не осталось плохо штрафуют буквально ненаказывают
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водитель ОТ

17 минут назад
в Липецке ГАИ нет. есть какие то ряженые с маниакальным упорством ловящие на пешеходных переходах ,а на остальной бардак им глубоко плевать. начальник ГАИ это меланхоличная номенклатура ,равнодушно взирающая на происходящее из своего большого и пузатого Форда . не раз видел ,как он проезжает мимо припаркованных поз знаками " остановка запрещена" у Малибу заблокированным автобаранами полосам ,предназначенным для движения ( хотя под ТЦ есть подземный паркинг в котором колхозаны не паркуются.), мимо стоящих на остановках ОТ таратаек жрать самсу у нерусских аппетитов, на Театральной автобаранов разогнали с первой полосы эвакуаторами ,так теперь они паркуются на остановке ОТ под окнами администрации. знак " Остановка запрещена" в Липецке по древней традиции не действует .по той же традиции и тому же принципу формальной существует и ГАИ. вся функция которой регистрация авто , ловить за пешеходов и продажа прав.
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ттт

18 минут назад
а может на месте этих несуразных типо "клумб" и места для парковок сделать? машины реально негде ставить. Где могла бы быть парковка - дерево, столб или убогая клумба (вида - сэкономим асфальт). А метро в Липецке почему-то нет.
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Легко

28 минут назад
На смургиса надо классную ограду сделать ,бьюти сделай себе и сразу чистота ,порядок , а здесь все колхозное ,все не моё .
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