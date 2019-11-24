На остановке скромно стояли пассажиры и… внедорожник (ФОТО)

Продолжаем обличать самых наглых автохамов Липецка.

В нашей рубрике, которую мы ведем вместе с читателями GOROD48, уже не раз отмечали, что если дать волю атохамам, то они бы заполонили, пожалуй, каждый сантиметро городского пространства. Примером тому верхнее фото – это даже не парковка на остановке общественного транспорта, а стоянка бок о бок с пассажирами. Снято на площади Мира вчера, 23 ноября в 13:30.





Не думая ни о ком, кроме себя, автохамы любят перекрывать дорожки, которые зачастую являются единственными для пешеходов. Вот снимок с улицы Бескрайней, 20 сделанный 18 ноября в 21:36.





А вот фото по этому же адресу от 19 ноября в 12:30. Пешеходам не оставляют шансов пользоваться этой дорогой?





И, конечно, классика – стоянка на газонах, вернее на том, что от них осталось к осени. Улица Папина, 31 снято 15 ноября в 10:55.





Мичурина, 30 сфотографировано 18 ноября в 7:78.





Смургиса, 2, снимок от 26 октября в 13:00.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.