В мире

14 минут назад

Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка

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Застрелены два криминальных авторитета, еще четыре человека ранены

В Сухуме произошли криминальные разборки средь бела дня. Маленькая девочка едва не попала под обстрел, когда гуляла с мамой. Услышав стрельбу, она успела скрыться за руками матери.

Киллер охотился на 38-летнего Астамура Шамбу, известного в криминальных кругах как Астик, и его ровесника Алхаса Авидзбу (Хасик). Оба были убиты. Кроме того, пострадала официантка заведения, около которого произошла стрельба, она находится в критическом состоянии, сообщает www.eg.ru

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