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Азовское море отошло от берега на 100 метров

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Жители Приморско-Ахтарского района 23 ноября стали свидетелями очень сильного отлива.

По словам местных жителей, Азовское море отошло от линии берега, обнажив около 100 м дна.

Причину такого явления видят в сильном ветре, сообщается в аккаунте «Типичный Краснодар» в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 22 ноября порывы ветра достигали 38 м/с. А на море были трехметровые волны. Военные корабли в порту закрепили дополнительными тросами, чтобы их не унесло в море. А в городе ветер опрокидывал деревья и ломал рекламные щиты, сообщает kuban24.tv

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