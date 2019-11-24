В России

36 минут назад

В США признались, что Украина не подходит НАТО

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Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен откровенно высказался о перспективах Украины вступить в ряды НАТО.

В ходе форума по международной безопасности в Галифаксе О'Брайен признался, что Украина просто не подходит под действующий формат Североатлантического альянса.

"Мы не хотим конфликта, войны с Россией. Идея НАТО состоит в том, чтобы предотвратить и сдерживать войну с Россией", - пояснил помощник Дональда Трампа.

Он отметил, что Киев находится в "конфликте с Россией", поэтому идея о вступлении страны в ряды НАТО смотрится не такой уж привлекательной, сообщает ren.tv

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