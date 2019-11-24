Экологи назвали грязную дюжину продуктов с пестицидами

Исследователи отмечают, что результаты их исследования вовсе не призывают отказаться от указанных овощей и фруктов, а лишь быть внимательнее при их покупке.





По данным организации, наибольшие риски таят в себе овощи и фрукты, у которых нет твёрдой кожуры, поскольку она могла бы помешать попаданию загрязняющих веществ в мякоть плода. В "грязную дюжину" ЕWG вошли: клубника, шпинат, капуста, нектарины, яблоки, виноград, персики, черешня, груши, помидоры, сельдерей, картошка.



— Более 90 процентов образцов клубники, яблок, вишни, шпината, нектаринов и капусты дали положительный результат на наличие остатков двух или более пестицидов, — указано в документации.



Исследователи отмечают, что приведённые ими результаты вовсе не означают, что нужно срочно отказываться от употребления названных продуктов, а лишь говорят о том, что нужно быть внимательными при их покупке, чтобы не приготовить "полезную еду", от которой больше вреда.



Для тех же, кто теперь не может смириться с покупкой, например, клубники, экологи составили список из 15 продуктов, в которых было обнаружено меньше всего остатков пестицидов. В него вошли авокадо, кукуруза, ананасы, горошек, лук, папайя, баклажаны, спаржа, киви, белокочанная капуста, цветная капуста, дыня канталупа, брокколи, грибы, дыня, сообщает



Овощи и фрукты, разумеется, полезны для человека и являются прекрасными источниками витаминов и минералов, однако к некоторым из них экологи советуют относиться с осторожностью, поскольку с высокой долей вероятности они могут быть загрязнены пестицидами, говорится в исследовании Environmental Working Group (EWG).По данным организации, наибольшие риски таят в себе овощи и фрукты, у которых нет твёрдой кожуры, поскольку она могла бы помешать попаданию загрязняющих веществ в мякоть плода. В "грязную дюжину" ЕWG вошли: клубника, шпинат, капуста, нектарины, яблоки, виноград, персики, черешня, груши, помидоры, сельдерей, картошка.— Более 90 процентов образцов клубники, яблок, вишни, шпината, нектаринов и капусты дали положительный результат на наличие остатков двух или более пестицидов, — указано в документации.Исследователи отмечают, что приведённые ими результаты вовсе не означают, что нужно срочно отказываться от употребления названных продуктов, а лишь говорят о том, что нужно быть внимательными при их покупке, чтобы не приготовить "полезную еду", от которой больше вреда.Для тех же, кто теперь не может смириться с покупкой, например, клубники, экологи составили список из 15 продуктов, в которых было обнаружено меньше всего остатков пестицидов. В него вошли авокадо, кукуруза, ананасы, горошек, лук, папайя, баклажаны, спаржа, киви, белокочанная капуста, цветная капуста, дыня канталупа, брокколи, грибы, дыня, сообщает life.ru