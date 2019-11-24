Ротару, Вайкуле, Катамадзе... Русские устали: Пушков показал, кому в России не очень рады

Пушков показал, кому в России "не очень рады". Сенатор представил свой список гастролёров, которые зарабатывают на нас, а после у себя дома сочиняют нелицеприятные сказки про Россию. От такого отношения русские просто устали, и заявлять о целенаправленной травле подобных артистов не стоит - мы просто высказываем своё мнение, уверен сенатор.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров накануне прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг артистки из-за того якобы, что она финансирует украинских военных. В Сети призывали лишить Ротару звания народной артистки СССР и бойкотировать её концерты.

Лавров считает, что травлю певицы кто-то заказал.

"Мы думаем, что, скорее всего, это был какой-то заказ", - сказал концертный директор, подчеркнув, что Ротару не финансировала украинских военных. Также он пригрозил судом тем, кто распространяет клевету.

По его словам, заявления о том, что Ротару приезжает в Россию, только чтобы заработать, беспочвенны. Он отметил, что в этом году артистка выступит только на "Песне года", обратив внимание на то, что это бесплатное мероприятие.

В дискуссии вокруг так называемой травли вступил и сенатор Алексей Пушков. На личной странице в социальной сети Twitter он отметил, что, безусловно, никакого заказа на травлю нет. Однако следует понимать настроения общества - они в целом прозрачны.

"У нас устали от гастролёров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут её почём зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады", - подчеркнул сенатор.

Поддержали Пушкова и подписчики.

"Люди, которые истинно презирают бомондятину, спонсирующую бойню в Донбассе, честно говорят им: "Не хотим вас ни видеть, ни слышать!". И это, если хотите, заказ народа, любящего Россию", - пишет Жанна Пешкова @mhKaA7ULNQE1TbS.

"Никакой травли нет, люди высказывают своё возмущение. А то, что ей не нравится слушать правду, это её проблемы", - добавляет Наталия @elf5001.

"А не надо стесняться закрывать двери перед теми, кому не рады. Это нормально - показывать человеку своё честное отношение. Эта практика признана во всём мире", - уверенно говорит ВЛАДИМИР @mzaPravdu.