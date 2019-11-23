Общество
42 минуты назад
Энергетики закончили аварийные работы на улице Коммнуальной
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На улице Коммунальной завершились ремонтные работы на лопнувшем сегодня утром трубопроводе. Аварийная бригада заменила 1,5 метра поврежденного участка трубы. В 18:20 питьевых вода появилась в отключенных на время ремонтных работ домах. Об этом сообщили в пресс-службе ЛГЭК.
Напомним, сегодня утром на улице Коммунальной в районе дома №14 произошла утечка из водовода диаметром 150 мм. От холодного водоснабжения были отключены дома по улицам Неделина, Коммунальной Октябрьской и на Торговой площади.
Напомним, сегодня утром на улице Коммунальной в районе дома №14 произошла утечка из водовода диаметром 150 мм. От холодного водоснабжения были отключены дома по улицам Неделина, Коммунальной Октябрьской и на Торговой площади.
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Вот !
Это не на долго
Михалыч
Пенсионер