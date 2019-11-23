Общество

42 минуты назад

Энергетики закончили аварийные работы на улице Коммнуальной

4 306
#водоснабжение
Энергетики закончили аварийные работы на улице Коммнуальной
На улице Коммунальной завершились ремонтные работы на лопнувшем сегодня утром трубопроводе. Аварийная бригада заменила 1,5 метра поврежденного участка трубы. В 18:20 питьевых вода появилась в отключенных на время ремонтных работ домах. Об этом сообщили в пресс-службе ЛГЭК.

Напомним, сегодня утром на улице Коммунальной в районе дома №14 произошла утечка из водовода диаметром 150 мм. От холодного водоснабжения были отключены дома по улицам Неделина, Коммунальной Октябрьской и на Торговой площади.

4 306
#водоснабжение

Комментарии (4)

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Вот !

21 секунду назад
Налицо воровские деяния Путина !.
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Это не на долго

2 минуты назад
Ремонтники далеко пусть не уезжают.
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Михалыч

3 минуты назад
Надо городской администрации побольше кататься со своим мэром на велосипедах. Глядишь, и трубы перестанут прорываться...
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Пенсионер

23 минуты назад
1,5 м заменили трубы приварили к гнилой через 2 дня опять будут копать . Это чтобы небыло безработици !
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