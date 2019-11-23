Антициклон не пускает в Липецкую область осадки

В ближайшие сутки Липецкая область остается во власти мощного антициклона– осадков не ожидается. Среднесуточная температура воздуха составит 7-8 градуса мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, днем температура воздуха составит от 1 до 6 градусов мороза.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью - от 12 до 14 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов мороза.



День 24 ноября стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 18 градусов мороза.

