Погода в Липецке

сегодня, 16:56

Антициклон не пускает в Липецкую область осадки

4 904
#похолодание
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Антициклон не пускает в Липецкую область осадки

В ближайшие сутки Липецкая область остается во власти мощного антициклона– осадков не ожидается. Среднесуточная температура воздуха составит 7-8 градуса мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, днем температура воздуха составит от 1 до 6 градусов мороза.  

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью - от 12 до 14 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов мороза.  

День 24 ноября стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 18 градусов мороза. 
4 904
#похолодание
2

Комментарии (4)

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Бредик

28 минут назад
Это Я не пускаю дождь, я его крышую я все крышую, я кровельщик
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Marek

49 минут назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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Антициклоп

сегодня, 17:19
Я не пускаю дожди
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дед

сегодня, 17:17
Ляпота
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