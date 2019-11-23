Несколько домов в районе улицы Неделина остались без воды из-за прорыва на коммунальной сети

Сегодня утром на улице Коммунальной в районе дома №14 произошла утечка из водовода диаметром 150 мм. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, от холодного водоснабжения отключены дома по следующим адресам:



ул. Неделина,16,18,14,14а,20;

ул.Торговая,2,4; у

л. Коммунальная, 14;

ул. Октябрьская.



Воду подвозят к домам №16-20 по улице Неделина, и дому ;14 по улице Коммунальной. Ликвидировать аварию энергетики обещают уже сегодня.