Общество

сегодня, 14:20

Несколько домов в районе улицы Неделина остались без воды из-за прорыва на коммунальной сети

5 358
#водоснабжение
2
Несколько домов в районе улицы Неделина остались без воды из-за прорыва на коммунальной сети
Сегодня утром на улице Коммунальной в районе дома №14 произошла утечка из водовода диаметром 150 мм. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, от холодного водоснабжения отключены дома по следующим адресам:

ул. Неделина,16,18,14,14а,20;
ул.Торговая,2,4; у
л. Коммунальная, 14;
ул. Октябрьская.

Воду подвозят к домам №16-20 по улице Неделина, и дому ;14 по улице Коммунальной. Ликвидировать аварию энергетики обещают уже сегодня.
5 358
#водоснабжение
2

Комментарии (5)

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Заваркина

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Как на войне

17 минут назад
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Как на войне

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Жильцы дома 20

52 минуты назад
А на машину что одели? Что её не найти. Или водитель дома перепутал? Время 14:30
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