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Автохамы и автомобили буквально все заполонили (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Автохамы и автомобили буквально все заполонили (ФОТО)

Новая подборка в нашей рубрике.

Быть автохамом в Липецке становится все сложнее: по городу уже начались рейды с эвакуаторами, плюс наша рубрика, которую мы ведет вместе с читателями GOROD48, не дает расслабиться тем, кто не хочет или не умеет парковать машины так, чтобы никому не мешать. Не случайно в ГИБДД отмечают, что каждый случай нарушения правил парковки, опубликованный в СМИ, будет рассмотрен, и виновные понесут наказание.

На верхнем фото улица Бескрайняя, 18, снято 19 ноября в 12:36. Еще одному водителю все равно, где ставить авто, главное – чтобы ему было удобно.

Есенина.jpeg

Улица Есенина, 11. Автор фото жалуется, что по этому тротуару обычно водят ребятишек в детский садик №40. Придется рисковать ребенком, огибая авто по дороге, где мчатся другие машины. Увы, автор не написал дату и время снимка, поэтому оштрафовать этого нарушителя не смогут.

Стаханова.jpeg

А это улица Стаханова, 9, снято 4 ноября в 14.00. Судя по всему, давно здесь стоит – даже тротуар под автомобилем сухой. Но его не пешеходам не обойти по тротуару, ни дворнику подмести территорию.

Коммунальная.jpeg

Коммунальная, 14 снято 28 октября в 12:10. Классика жанра. Из-за того, что кому-то лень пройти лишние пару метров, начинают ездить по тротуарам, что является нарушением ПДД. Не говорим уже о плитке. Которая этого долго не выдержит.

Интернациональная.jpeg

Интернациональная, 38 сфотографировано 9 ноября в 20:08.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

24 586
#Автохамы #машины #парковки
2

Комментарии (24)

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sasha

4 минуты назад
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ответить

Паук

37 минут назад
А куда пропал Перри Мейсон? Неужто забанили?
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жительница

38 минут назад
Цап Царапыч, давно пора! Тоже этого жду. Задолбали придурки которых обходить надо.
ответить

43 минуты назад
Сенсей, а ты голову помыл? С предыдущего знакомства? Или так и стоишь там обоссаный?
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Цап Царапыч

43 минуты назад
Сделайте приложение для мобилы, сфотал автохамло - и сразу в ГАИ фото со всеми данными: время, место, координаты и прочее. А если % со штрафа будете возвращать на счёт мобилы - ещё лучше. Ведь это будет супервзаимовыгодно, особенно для бюджета!
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СтукачОк

55 минут назад
Надо бороться с этой автовакханалией
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Сенсей

55 минут назад
₽, игривый ты дурачок,ути пути. Ты мне нра,продолжим знакомство за пятерочкой у ЦР.
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57 минут назад
Сенсей, мало тебе в тот раз на голову нассали.
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Сенсей

59 минут назад
Серега, ну не хочешь копро,будем практиковать золотой дождь,давай не теряя времени подгребай к Пятерочке у ЦР. Я как обычно буду с красной сумкой на плече,и с вибратором в руке.
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Сенсей

сегодня, 14:27
₽, не спорь со мной,а как приглашу тебя за Пятерочку у ЦР,буду учить тебя парковаться в зад правильно.
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