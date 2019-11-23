Автохамы и автомобили буквально все заполонили (ФОТО)

Новая подборка в нашей рубрике.

Быть автохамом в Липецке становится все сложнее: по городу уже начались рейды с эвакуаторами, плюс наша рубрика, которую мы ведет вместе с читателями GOROD48, не дает расслабиться тем, кто не хочет или не умеет парковать машины так, чтобы никому не мешать. Не случайно в ГИБДД отмечают, что каждый случай нарушения правил парковки, опубликованный в СМИ, будет рассмотрен, и виновные понесут наказание.

На верхнем фото улица Бескрайняя, 18, снято 19 ноября в 12:36. Еще одному водителю все равно, где ставить авто, главное – чтобы ему было удобно.





Улица Есенина, 11. Автор фото жалуется, что по этому тротуару обычно водят ребятишек в детский садик №40. Придется рисковать ребенком, огибая авто по дороге, где мчатся другие машины. Увы, автор не написал дату и время снимка, поэтому оштрафовать этого нарушителя не смогут.





А это улица Стаханова, 9, снято 4 ноября в 14.00. Судя по всему, давно здесь стоит – даже тротуар под автомобилем сухой. Но его не пешеходам не обойти по тротуару, ни дворнику подмести территорию.





Коммунальная, 14 снято 28 октября в 12:10. Классика жанра. Из-за того, что кому-то лень пройти лишние пару метров, начинают ездить по тротуарам, что является нарушением ПДД. Не говорим уже о плитке. Которая этого долго не выдержит.





Интернациональная, 38 сфотографировано 9 ноября в 20:08.

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