В массовой аварии на трассе Липецк-Елец пострадал один человек

Вечером 22 ноября на трассе Липецк-Елец у деревни Бруслановка столкнулись грузовик "ЗИЛ", "ГАЗель" и легковой автомобиль "Лада Веста".



- К аварии привело резкое торможение, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



В ДТП пострадал один человек - он находился в "ГАЗели". После аварии на трассе образовалась огромная пробка.