Происшествия

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В массовой аварии на трассе Липецк-Елец пострадал один человек

6 851
#авария #ДТП
В массовой аварии на трассе Липецк-Елец пострадал один человек
Вечером 22 ноября на трассе Липецк-Елец у деревни Бруслановка столкнулись грузовик "ЗИЛ", "ГАЗель" и легковой автомобиль "Лада Веста".

- К аварии привело резкое торможение, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

В ДТП пострадал один человек - он находился в "ГАЗели". После аварии на трассе образовалась огромная пробка. 
6 851
#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Сталин

4 минуты назад
Соблюдай скоросной режим мои вам пожилания.
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777777

5 минут назад
На этом участке, вчера вечером, ещё была авария?
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Александр

13 минут назад
Там газель не узнать, номера не видел отскачили123,
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123

15 минут назад
доброе утро а газель местная
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Александр

16 минут назад
Этот газончик с дровами давно там трётся, ездил без габаритов 30 км в час по оживлённой узкой трассе, вот и получилось месиво, жаль водителя газели и тонара
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Соблюдение

24 минуты назад
Дистанции и скоростного режима,избавит Вас от трагедий.
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