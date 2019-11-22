В турнире в Казани юноши «Металлурга» забивали соперникам по 11 голов (ФОТО)

Наши парни вернулись домой с "бронзовыми" наградами.

Команду юношей липецкого «Металлурга» 2006 г.р. можно поздравить с «бронзовыми» медалями открытого Кубка Казани.

Нанести поражение юным «сталеварам» смогли только победители соревнований сборная спортивной школы Вахитовского района Казани. В матче открытия хозяева оказались сильнее – 2:0.

Затем на групповой стадии «красно-черные» победили казанский «Мотор» - 3:0, а второй состав подмосковного «Долгопрудного» разгромили с двузначным счетом – 11:0. Капитан команды атакующий полузащитник Александр Страхов сделал «покер» т.е. забил 4 мяча в одном матче.

В турнире с участием 12 команд в плей-офф выходили победители каждой из трех отборочных групп, а также лучшая команда среди занявших 2-е место – этими счастливчиками благодаря великолепной разнице забитых и пропущенных мячей стали липчане.







Прогулка по Казани в свободное от игр время

В полуфинале ученикам Логунова вновь противостояла команда Вахитовского района. На этот раз липчанам удалось «пробить» казанского вратаря, благодаря голу Никиты Панова. Основное время матча принесло ничью – 1:1 и судьба встречи решилась в лотерее с послематчевыми пенальти. Увы, но из 4-х ударов (пятый не понадобился) цели у липчан достиг только один в исполнении Владислава Баева, исторг серии – 1:3 в пользу хозяев.

Сполна «сталевары» отыгрались в матче за 3-е место, где им вновь противостоял «Долгопрудный», но уже основной состав. Мощь липецкой атаки была продемонстрирована сполна – 5:0 в пользу липчан.







Заслуженная "бронза"

Что касается финала, что Вахитовский район переиграл в нем земляков из казанского «Динамо» - 3:0 и примерил на награждении «золотые» медали. «Серебро» у динамовцев, «бронза» - у «Металлурга-2006». Лучшим игроком в нашей команде был признан капитан Александр Страхов.







Страхов получает приз

Фото vk.com/kazanfootballfederation и из архива участников турнира.

