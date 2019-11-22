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Кабмин выступил против покупки алкоголя с 21 года

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Депутатская инициатива о повышении возраста продаж алкоголя до 21 года не нашла поддержки в кабмине. После межведомственного согласования в правительство направлен проект негативного отзыва. Об этом сообщают «Известия».

Против увеличения возрастного порога выступили четыре ведомства — Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Они считают, что введение новых запретов приведет к необоснованному нарушению прав совершеннолетних россиян. 

Минздрав и Роспотребнадзор, напротив, инициативу поддержали. 23 октября проект отзыва за подписью замглавы Министерства финансов Юрия Зубарева, а также таблица разногласий были направлены в кабмин. Из документа следует, что Министерство здравоохранения поддерживают многие главы регионов.

Источник в правительстве уточнил «Известиям», что дата проведения комиссии по законопроектной деятельности, на которой должен рассматриваться отзыв, еще не определена. В проекте отзыва сказано, что, согласно действующему законодательству, физическая и психологическая зрелость гражданина наступает в 18 лет. 



К этому возрасту он «осознает значение и последствия совершаемых им действий, имеет определенный жизненный опыт, является самостоятельным субъектом права, а также обладает комплексом прав и обязанностей в полном объеме». Законопроект необоснованно ограничивает права россиян от 18 лет до 21 года, уверены в Минфине. 



Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков подчеркнул, что в российском законодательстве уже есть нормы, которые позволяют совершать определенные действия лишь с 21 года. Например, получить удостоверение на вождение автобуса или купить оружие.


 


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