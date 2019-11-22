Липецкий «Мистер Олимпия» завоевал право вновь поехать в Лас-Вегас (ФОТО)

Отборочный норматив Денис Григорьев превзошел на 15 кг и в будущем году опять выступит в соревнованиях, сделавших имя Шварценеггеру.

Единственный липчанин, становившийся победителем легендарного турнира «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе Денис Григорьев завоевал право вновь выступить на этих соревнованиях.

«Мистер Олимпия» в свое время проводился только среди культуристов, именно он в свое время дал старт головокружительной карьере актера и политика Арнольда Шварценеггера. Но с некоторых пор в программу вошел пауэрлифтинг (силовое троеборье) и его отдельные упражнения.

Завоевать вторую в карьере путевку на мега-состязания в США Денис Григорьев смог в Москве на Кубке мира по версии Международной лиги пауэрлифтинга IPL (International Powerlifting League). В жиме лежа в весовой категории до 110 кг наш земляк взял вес в 230 кг и стал победителем соревнований. Денис превзошел «отборочный минимум» на «Мистера Олимпию», который равнялся 215 килограммам.

- Хотелось как можно быстрее решить вопрос с отбором, - рассказал GOROD48 Григорьев, - Дело в том, что на ближайший турнир допустят всего 20 атлетов из всех стран. Как говорится, количество мест ограничено. Поэтому я старался быстрее застолбить путевку за собой.





Денис Григорьев (в центре) и друзья-соперники из соседнего Тамбова



«Мистер Олимпия» с участием липчанина (Olympia Pro Powerlifting Invitational 2020) состоится 12 сентября будущего года в Лас-Вегасе (штат Калифорния, США).

37-летний Григорьев – уникальный спортсмен. Дело в том, что два года назад он получил серьезную травму – разрыв грудной мышцы, которая грозила поставить крест на его карьере спортсмена (Денис даже объявил об уходе с помоста в социальных сетях). Но упорство и желание выступать сделали почти невозможное: уже после травмы Григорьев в прошлом году выиграл «Мистера Олимпию»и еще немало турниров. Как признался атлет, травма дает о себе знать – каждые 3 месяца он проходит обязательный курс физиотерапии и капельниц.

К слову, ехать в США Денису вновь придется, скорее всего, за свой счет и при помощи друзей-спонсоров.





Медаль Кубка мира на фоне других наград Дениса Григорьева

Добавим, что в Кубке мира в столице успеха добился еще один наш земляк Алексей Талдыкин.

В народном жиме лежа (жим штанги, равной собственному весу атлета) в весовой категории 90 кг он осилил 29 подъемов, что принесло ему 2-е место. Выступил Талдыкин и в жиме лежа – 169 кг, став «бронзовым» призером.

Как сообщил Алексей, он планировал покорить норматив мастера спорта международного класса – 175 кг. Но немного ошибся с тактикой.





Алексей Талдыкин (крайний справа)

Всего в столице выступали 850 атлетов из 12-ти стран и 132 городов России.

Впрочем, ближайший старт, где еще можно поразить всеобщее воображение, у липецких силачей не за горами – с 4 по 8 декабря в Москве состоится V чемпионат мира по версии Всемирной федерации пауэрлифтинга WRPF (World Raw Powerlifting Federation). На данный момент на эти соревнования подано уже более 3 тысяч заявок (!) более чем из 70 стран.