Общество

сегодня, 15:24

«Такси примчится прямо в ваш подъезд!» (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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«Такси примчится прямо в ваш подъезд!» (ФОТО)

Новая подборка вопиющего автохамтсва в Липецке.

Нас часто спрашивают – имеет ли публикация фото в нашей рубрике, которую мы открыли совместно с читателями GOROD48, последствия для автохамов?

Отвечаем – имеет. В последнее время все больше появляется сообщений о том, что кого-то на основании наших публикаций привлекли к ответственности и оштрафовали. Более того, в ГИБДД на этой неделе официально заявили во всеуслышание, что (цитируем): «то за каждое правонарушение, о котором напишут в СМИ, последуют жесточайшие меры ответственности».

Сегодняшнюю подборку начинаем с фото вверху. Это какой же сервис в такси, если подать машину готовы чуть ли не в подъезд. Уверены, что если бы была возможность водитель прямо в авто прокатился бы и в лифте и остановил машину на этаже, а еще лучше – в самой квартире. Просим работников извоза все-таки не перебарщивать с навязчивостью. Снято на улице 60-летия СССР у дома №27 21 ноября в 9:39.

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А это наш старый знакомый «загорающий таксист», о котором мы писали все лето. С обеих сторон улицы Водопьянова возле остановки «Дом художника» он ставит свой автомобиль то на газоне, то на тротуаре. Абсолютный рекордсмен нашей рубрики. Мы опубликовали уже около 15 снимков с его участием. Это фото сделано 9 ноября в 14:25.

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Красаучег, да? Вон и бабульку с палочкой обогнал по тротуару. Снято возле автомобильного магазина на улице Меркулова 18 ноября в 11:04.

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«Господи, почему пешеходы не летают, как птицы?» (@ Н.Островский). Так наверное думает автоледи, которая регулярно паркует машину на улице Хренникова. В объектив нашего читателя она попала 19 ноября в 07:05.

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Циолковского, 22 28 октября в 14:14. Бордюр уже наполовину разрушен, трава погибла раньше срока – все из-за таких горе-парковщиков.

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Этот снимок сделан на улице Меркулова 19 ноября в 17.00. Возле детского садика!

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (7)

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Перри Мейсон

3 минуты назад
"Циолковского, 22 28 октября в 14:14." Оперативно, чё))))
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Авто.е.блан

10 минут назад
Григорьев, паркофку мне делайте если не с делайте буду ставить где хачу
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Григорьев

30 минут назад
Авто.е.блан, сделай паркофку в своей жопе пидрила!!!
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Житель

38 минут назад
Это Яндекс вонючка ему можно.
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Ляля

42 минуты назад
Видела один раз, как этот "загорающий таксист" по бордюру у перехода молотком херачил -видать, мешал ему парковаться. Это ж порча городского имущества, когда его уже приструнят?
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Авто.е.блан

52 минуты назад
Паркофки лучше снала делайте
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Перри Мейсон

59 минут назад
«то за каждое правонарушение, о котором напишут в СМИ, последуют жесточайшие меры ответственности». - "Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы!"( к/ф Берегись автомобиля))))
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