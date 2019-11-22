«Такси примчится прямо в ваш подъезд!» (ФОТО)

Новая подборка вопиющего автохамтсва в Липецке.

Нас часто спрашивают – имеет ли публикация фото в нашей рубрике, которую мы открыли совместно с читателями GOROD48, последствия для автохамов?

Отвечаем – имеет. В последнее время все больше появляется сообщений о том, что кого-то на основании наших публикаций привлекли к ответственности и оштрафовали. Более того, в ГИБДД на этой неделе официально заявили во всеуслышание, что (цитируем): «то за каждое правонарушение, о котором напишут в СМИ, последуют жесточайшие меры ответственности».

Сегодняшнюю подборку начинаем с фото вверху. Это какой же сервис в такси, если подать машину готовы чуть ли не в подъезд. Уверены, что если бы была возможность водитель прямо в авто прокатился бы и в лифте и остановил машину на этаже, а еще лучше – в самой квартире. Просим работников извоза все-таки не перебарщивать с навязчивостью. Снято на улице 60-летия СССР у дома №27 21 ноября в 9:39.





А это наш старый знакомый «загорающий таксист», о котором мы писали все лето. С обеих сторон улицы Водопьянова возле остановки «Дом художника» он ставит свой автомобиль то на газоне, то на тротуаре. Абсолютный рекордсмен нашей рубрики. Мы опубликовали уже около 15 снимков с его участием. Это фото сделано 9 ноября в 14:25.





Красаучег, да? Вон и бабульку с палочкой обогнал по тротуару. Снято возле автомобильного магазина на улице Меркулова 18 ноября в 11:04.





«Господи, почему пешеходы не летают, как птицы?» (@ Н.Островский). Так наверное думает автоледи, которая регулярно паркует машину на улице Хренникова. В объектив нашего читателя она попала 19 ноября в 07:05.





Циолковского, 22 28 октября в 14:14. Бордюр уже наполовину разрушен, трава погибла раньше срока – все из-за таких горе-парковщиков.





Этот снимок сделан на улице Меркулова 19 ноября в 17.00. Возле детского садика!

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