Общество

28 минут назад

Должник-рекордсмен из Липецка не спешил оплатить 177 штрафов ГИБДД

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#Долги #приставы #ГИБДД #УФССП
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Должник-рекордсмен из Липецка не спешил оплатить 177 штрафов ГИБДД

Только арест автомобиля заставил мужчину перевести государству 140 тысяч рублей.

Житель Липецка не торопился оплачивать штрафы ГИБДД, которых у него накопилось аж 177.

Об этом сообщили в УФССП по Липецкой области. Приставам пришлось пойти на одну из крайних мер в отношении злостного неплательщика – арест его автомобиля.

Только это смогло подвигнуть автолюбителя к действию. Как сообщили в ведомстве, он разом оплатил все штрафы на общую сумму 140 тысяч рублей и погасил исполнительный сбор.

Фото nmosktoday.ru

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#Долги #приставы #ГИБДД #УФССП
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Комментарии (1)

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Семён Гудзенко

10 минут назад
" Бой был коротким ,а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей кровь чужую !", Когда ко мне придут приставы ,я буду их топором и ножом охаживать !.
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