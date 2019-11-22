Должник-рекордсмен из Липецка не спешил оплатить 177 штрафов ГИБДД

Только арест автомобиля заставил мужчину перевести государству 140 тысяч рублей.

Житель Липецка не торопился оплачивать штрафы ГИБДД, которых у него накопилось аж 177.

Об этом сообщили в УФССП по Липецкой области. Приставам пришлось пойти на одну из крайних мер в отношении злостного неплательщика – арест его автомобиля.

Только это смогло подвигнуть автолюбителя к действию. Как сообщили в ведомстве, он разом оплатил все штрафы на общую сумму 140 тысяч рублей и погасил исполнительный сбор.



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