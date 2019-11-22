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73% липчан в течение года не давали взяток

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#исследование #качество жизни #опрос
73% липчан в течение года не давали взяток

Респонденты опроса признались, что им не приходилось давать деньги работникам образования, врачам, сотрудникам полиции и ГИБДД.

Финансовый университет при правительстве РФ выяснил, как жители крупных городов России оценивают взаимодействие местных властей с населением. Сбор мнений проводился в рамках проекта по исследованию качества жизни. Исследование проводилось летом методом телефонного опроса жителей городов с населением свыше 250 000 рублей.

Эксперты выяснили, что 46% жителей крупных городов России полностью или в основном согласны с тем, что местные власти многое делают для благополучия города. 26% россиян считают, что горожане могут сильно повлиять на местную власть. При этом 76% респондентов указали, что в течение последнего года не сталкивались с коррупцией.

Менее позитивные данные в Липецке. 73% опрошенных исследователями липчан сказали, что в течение последнего года им не приходилось давать деньги работникам образования, врачам, сотрудникам полиции и ГИБДД. 25% липчан считают, что горожане имеют сильное влияние на местную власть, а 49% респондентов согласны с тем, что местные власти делают много для благополучия жителей города. По совокупности данных опроса Липецк оказался на 63 строчке рейтинга. Воронеж занял 67 строку, Тамбов — 70 позицию, Белгород — 44, а Курск — на 61 строчке. Среди крупных городов Центрального Черноземья самая спокойная ситуация с коррупцией, как указано в исследовании, наблюдается в Тамбове, Курске и Белгороде. Больше всего верят в свое действие на власть и высоко оценивают ее работу на пользу местных жителей в Воронеже и Белгороде.

Данные опроса показали, что лучшие города России по качеству работе местной власти — это Грозный, Тюмень, Казань, Севастополь, Кемерово, Набережные Челны, Иркутск, Томск, Новокузнецк и Барнаул.
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#исследование #качество жизни #опрос

Комментарии (20)

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Липецк

8 минут назад
Как хорошо живём ((((((
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Мерри Пейсон

21 минуту назад
Перри Мейсон, не могу и не хочу- это разные понятия. Вот ты старый- ты не можешь. А я молод и стало быть не хочу. Всё просто, так ведь?:)))
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А чем взятки давать?!

34 минуты назад
Натурой что ли ?!,у людей денег нет ни копейки !, Спасибо великому Путину .
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Врач.

41 минуту назад
Пользуясь случаем, хочу передать, что конфеты и алкоголь надоели. Если можно, то деньгами или колбасой благодарите. Спасибо!
ответить

Юрок Алтушок.

50 минут назад
Взятки давать нельзя. Но баблагодорить нужно всегда, это дело святое.
ответить

это точно

54 минуты назад
73% липчан в течение года не давали взяток - ОНИ ИХ БРАЛИ!
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Перри Мейсон

56 минут назад
Перри Мэйсон, не можете вспомнить? Такой молодой, а уже...
ответить

Перри Мэйсон

59 минут назад
Перри Мейсон, а толку то?
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Перри Мейсон

сегодня, 14:12
Перри Мейсон, не напомните? Вас, клонов, много- а я один...
ответить

Перри Мейсон

сегодня, 14:11
Перри Мейсон, неуважаемый ОригиНАЛ, не в первый. Память тебя подводит. Старость, понимаю.
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