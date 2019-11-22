73% липчан в течение года не давали взяток

Респонденты опроса признались, что им не приходилось давать деньги работникам образования, врачам, сотрудникам полиции и ГИБДД.

Финансовый университет при правительстве РФ выяснил, как жители крупных городов России оценивают взаимодействие местных властей с населением. Сбор мнений проводился в рамках проекта по исследованию качества жизни. Исследование проводилось летом методом телефонного опроса жителей городов с населением свыше 250 000 рублей.



Эксперты выяснили, что 46% жителей крупных городов России полностью или в основном согласны с тем, что местные власти многое делают для благополучия города. 26% россиян считают, что горожане могут сильно повлиять на местную власть. При этом 76% респондентов указали, что в течение последнего года не сталкивались с коррупцией.



Менее позитивные данные в Липецке. 73% опрошенных исследователями липчан сказали, что в течение последнего года им не приходилось давать деньги работникам образования, врачам, сотрудникам полиции и ГИБДД. 25% липчан считают, что горожане имеют сильное влияние на местную власть, а 49% респондентов согласны с тем, что местные власти делают много для благополучия жителей города. По совокупности данных опроса Липецк оказался на 63 строчке рейтинга. Воронеж занял 67 строку, Тамбов — 70 позицию, Белгород — 44, а Курск — на 61 строчке. Среди крупных городов Центрального Черноземья самая спокойная ситуация с коррупцией, как указано в исследовании, наблюдается в Тамбове, Курске и Белгороде. Больше всего верят в свое действие на власть и высоко оценивают ее работу на пользу местных жителей в Воронеже и Белгороде.



Данные опроса показали, что лучшие города России по качеству работе местной власти — это Грозный, Тюмень, Казань, Севастополь, Кемерово, Набережные Челны, Иркутск, Томск, Новокузнецк и Барнаул.

