В России
17 минут назад
В Южно-Китайском море зафиксировали радиационный инцидент
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На Востоке России усилен контроль.
В связи с радиационным инцидентом в Южно-Китайском море угроза негативного воздействия на население России отсутствует, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора в пятницу, 22 ноября.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что в связи с информацией, полученной из глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона. На Дальнем Востоке и прилегающих территориях усилен мониторинг радиационной обстановки.
О каком именно «инциденте» идет речь, Роспотребнадзор не уточняет. Накануне на сайте Hal Turner Radio Show — радиоведущего из Нью-Джерси — появилась информация, что океанографические приборы для мониторинга Южно-Китайского моря зарегистрировали «мощный подводный взрыв». Утверждалось, что взрыв произошел на глубине 50 м, а его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, пишет РБК.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что в связи с информацией, полученной из глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона. На Дальнем Востоке и прилегающих территориях усилен мониторинг радиационной обстановки.
О каком именно «инциденте» идет речь, Роспотребнадзор не уточняет. Накануне на сайте Hal Turner Radio Show — радиоведущего из Нью-Джерси — появилась информация, что океанографические приборы для мониторинга Южно-Китайского моря зарегистрировали «мощный подводный взрыв». Утверждалось, что взрыв произошел на глубине 50 м, а его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, пишет РБК.
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