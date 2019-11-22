В России

17 минут назад

В Южно-Китайском море зафиксировали радиационный инцидент

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#рациация
В Южно-Китайском море зафиксировали радиационный инцидент

На Востоке России усилен контроль.

В связи с радиационным инцидентом в Южно-Китайском море угроза негативного воздействия на население России отсутствует, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора в пятницу, 22 ноября.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в связи с информацией, полученной из глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона. На Дальнем Востоке и прилегающих территориях усилен мониторинг радиационной обстановки.

О каком именно «инциденте» идет речь, Роспотребнадзор не уточняет. Накануне на сайте Hal Turner Radio Show — радиоведущего из Нью-Джерси — появилась информация, что океанографические приборы для мониторинга Южно-Китайского моря зарегистрировали «мощный подводный взрыв». Утверждалось, что взрыв произошел на глубине 50 м, а его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, пишет РБК.
68
#рациация

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