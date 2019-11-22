В России

29 минут назад

При посадке у самолета сломалось шасси

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#шасси #самолет
При посадке у самолета сломалось шасси

Борт садился во Внуково.

Проблемы со стойкой шасси возникли у самолета авиакомпании "ЮТэйр", севшего в столичном аэропорту "Внуково", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика. На борту находился 171 пассажир, никто не пострадал.

- После посадки рейса Махачкала - Внуково обнаружена неисправность пневматики левой стойки шасси. Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке, - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Внуково ТАСС отметили, что "во время руления воздушного судна диспетчерскими службами было зафиксировано задымление в области левой основной стойки шасси".

- Дальнейший осмотр шасси показал, что имеется износ внешнего пневматика. В связи с этим инспекцией по безопасности полетов авиакомпании Utair было принято решение осуществить дальнейшую буксировку на место стоянки, высадку пассажиров произвести непосредственно на рулежной дорожке,- отметили в пресс-службе аэропорта.
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#шасси #самолет

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