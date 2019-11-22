В России

33 минуты назад

Задержан организатор терактов в России

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#теракт
Задержан организатор терактов в России

Его нашли в Сирии.

Турки поймали в Сирии боевика террористической группировки "Исламское государство"*, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу. Боевик является организатором ряда терактов в России и Германии. Террорист вербовал боевиков и создал сеть смертников, готовил теракты и убийства с помощью ядов.

- Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ* по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа, — цитирует министра газета Hurriyet. - Задержанный организовал теракт в России в 2018 году.

Террориста задержали в сирийском Аазазе, который перешел в руки турецких войск в 2016 году после операции «Щит Евфрата», уточняет РИА Новости.




*Террористическая организация, запрещенная в России.
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#теракт

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