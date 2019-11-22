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Названы три условия ускорения экономического роста России
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Свое мнение озвучил помощник Владимира Путина.
Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста. Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты.
Первая группа мер — удешевление заимствований, прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, заявил он «Известиям». Вторая — улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств. Третья — повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, причем прежде всего рабочих профессий. По его словам, для этого предстоит модернизация всей сферы профессионального образования, в правительстве будут созданы центры, которые будут системно заниматься этой работой.
Реализация предложенных Андреем Белоусовым мер действительно позволит значительно ускорить экономический рост, согласился профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Однако, по его мнению, запуск реформ по всем трем направлениям сразу — слишком оптимистичный сценарий.
Первая группа мер — удешевление заимствований, прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, заявил он «Известиям». Вторая — улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств. Третья — повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, причем прежде всего рабочих профессий. По его словам, для этого предстоит модернизация всей сферы профессионального образования, в правительстве будут созданы центры, которые будут системно заниматься этой работой.
Реализация предложенных Андреем Белоусовым мер действительно позволит значительно ускорить экономический рост, согласился профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Однако, по его мнению, запуск реформ по всем трем направлениям сразу — слишком оптимистичный сценарий.
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