В России
сегодня, 10:54
«Чушь» со справками для водителей перенесли на лето
190
Введение нового порядка осмотра при прохождении медицинской комиссии отсрочили.
Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу первого июля 2020 года. Об этом говорится в приказе Минздрава России от 20 ноября. Первоначально планировалось, что новые правила будут действовать уже с 22 ноября, пишет РИА Новости.
Тесты на наркотики и алкоголь будут проводиться при получении водительских прав с 1 июля 2020 года. В подпунктах приказа 8 и 9 пункта 6, которые вступят в силу в июле, говорится о порядке медосвидетельствования водителей и проведении лабораторных и инструментальных исследований. Так, у автомобилистов будут брать анализы мочи и крови. Ранее автолюбители и кандидаты в водители направлялись на сдачу этих анализов только по направлению врача-нарколога.
Такое решение означало многократный рост стоимости медицинских услуг, что вызвало ажиотаж и привело к большим очередям у наркологических кабинетов. Накануне президент Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей. По мнению президента РФ, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом. Глава государства напомнил, что минимальный размер оплаты труда составляет 11,280 тыс. рублей. Такую зарплату получают более 3 млн человек. То, что справка теперь стоит 5 тыс. рублей, почти половину этой суммы, по словам Путина, «чушь какая-то». Президента удивило, что все правительственные инстанции согласовали изменения.
Тесты на наркотики и алкоголь будут проводиться при получении водительских прав с 1 июля 2020 года. В подпунктах приказа 8 и 9 пункта 6, которые вступят в силу в июле, говорится о порядке медосвидетельствования водителей и проведении лабораторных и инструментальных исследований. Так, у автомобилистов будут брать анализы мочи и крови. Ранее автолюбители и кандидаты в водители направлялись на сдачу этих анализов только по направлению врача-нарколога.
Такое решение означало многократный рост стоимости медицинских услуг, что вызвало ажиотаж и привело к большим очередям у наркологических кабинетов. Накануне президент Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей. По мнению президента РФ, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом. Глава государства напомнил, что минимальный размер оплаты труда составляет 11,280 тыс. рублей. Такую зарплату получают более 3 млн человек. То, что справка теперь стоит 5 тыс. рублей, почти половину этой суммы, по словам Путина, «чушь какая-то». Президента удивило, что все правительственные инстанции согласовали изменения.
190