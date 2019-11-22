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«Газпром» назвал цены на акции
Компания намерена получить 188 млрд рублей за пакет.
«Газпром», который накануне объявил о крупнейшей продаже своих акций, реализует их с 11-процентным дисконтом к рынку, по 220,7 рублей за бумагу. Таким образом, выручка компании от размещения составит почти 188 млрд рублей, пишет Forbes.
О том, что «Газпром» получил от инвесторов 479 заявок на 3,59% акций, было объявлено 21 ноября. После сообщения о продаже пакета акции компании на бирже выросли на 4,7%, но к закрытию рост скорректировался до 2,6%. Согласно условиям аукциона, победитель может быть только один, он и выкупит весь пакет.
В случае продажи 3,59% «Газпрома» за 187,7 млрд руб., сделка будет закончена с дисконтом к цене бумаг по итогам торгов 21 ноября на Московской бирже в 13,2% (216,2 млрд руб.). Кто подал такую заявку и стал победителем аукциона, «Газпром» не сообщил, уточняет РБК.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне говорил, что холдинг рассматривает различные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций в 6,64%. Предыдущий пакет в 2,93% был продан дочерними компаниями "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - в конце июля. Продажа осуществилась в рамках одной заявки на Московской бирже по цене 200,5 руб. за акцию, напоминает ТАСС. Таким образом, за весь пакет было выручено около 139 млрд руб. 20 ноября зампред правления холдинга Фамил Садыгов отмечал, что "Газпром" не видит жесткой необходимости в продаже квазиказначейских акций в ближайшее время.
Российская Федерация контролирует 38,37% акций "Газпрома" через Росимущество, еще 10,97% принадлежит АО "Роснефтегаз". АО "Росгазификация", контролируемое РФ, является держателем еще 0,89% акций газовой монополии.
О том, что «Газпром» получил от инвесторов 479 заявок на 3,59% акций, было объявлено 21 ноября. После сообщения о продаже пакета акции компании на бирже выросли на 4,7%, но к закрытию рост скорректировался до 2,6%. Согласно условиям аукциона, победитель может быть только один, он и выкупит весь пакет.
В случае продажи 3,59% «Газпрома» за 187,7 млрд руб., сделка будет закончена с дисконтом к цене бумаг по итогам торгов 21 ноября на Московской бирже в 13,2% (216,2 млрд руб.). Кто подал такую заявку и стал победителем аукциона, «Газпром» не сообщил, уточняет РБК.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне говорил, что холдинг рассматривает различные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций в 6,64%. Предыдущий пакет в 2,93% был продан дочерними компаниями "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - в конце июля. Продажа осуществилась в рамках одной заявки на Московской бирже по цене 200,5 руб. за акцию, напоминает ТАСС. Таким образом, за весь пакет было выручено около 139 млрд руб. 20 ноября зампред правления холдинга Фамил Садыгов отмечал, что "Газпром" не видит жесткой необходимости в продаже квазиказначейских акций в ближайшее время.
Российская Федерация контролирует 38,37% акций "Газпрома" через Росимущество, еще 10,97% принадлежит АО "Роснефтегаз". АО "Росгазификация", контролируемое РФ, является держателем еще 0,89% акций газовой монополии.