Липецкие ветераны и участники Великой Отечественной войны не доживают до ремонта своих квартир

К концу года необходимо освоить все федеральные средства по этой статье расходов, приуроченной к 75-летию Победы.

Живущие в Липецке ветераны и участники Великой Отечественной войны не доживают до ремонта своей квартиры. Об этом депутатам горсовета сообщил директор МУ «Управление капитального ремонта» мэрии Роман Нижегородов.



Осенью этого года из областного бюджета на ремонт жилья ветеранов и участников Великой Отечественной войны администрация Липецка получила 3,3 млн рублей. На эти средства предполагалось отремонтировать 46 жилых помещений. На 1 октября МУ «Управление капитального ремонта» заключило 11 контрактов на ремонт 35 таких помещений на сумму в два миллиона рублей. Отремонтировать удалось всего 25: собственники пяти квартир отказались от ремонта в связи с немощностью льготников, а трое умерли. К моменту торгов на ремонт еще 10 жилых помещений скончался еще один участник Великой Отечественной войны.



В Липецке по состоянию на сегодня живут 3617 ветеранов и участников Великой Отечественной войны. На жилищной очереди до сих пор стоит один нуждающийся (еще три льготника справили новоселье в этом году), но в мэрии заверяют, что к концу года он переедет в новую квартиру.



Всего с 2008 года на приобретение жилья участникам боевых действий во время Великой Отечественной войны в регионе потратили 2,5 млрд рублей. Жилищные условия улучшили 2452 ветерана. В этом году на таком учете в области оставалось 30 ветеранов. К настоящему времени осталось семь.