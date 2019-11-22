Общество

сегодня, 09:29

Липецкие ветераны и участники Великой Отечественной войны не доживают до ремонта своих квартир

12 479
#75-летие Победы
2
Липецкие ветераны и участники Великой Отечественной войны не доживают до ремонта своих квартир

К концу года необходимо освоить все федеральные средства по этой статье расходов, приуроченной к 75-летию Победы.

Живущие в Липецке ветераны и участники Великой Отечественной войны не доживают до ремонта своей квартиры. Об этом депутатам горсовета сообщил директор МУ «Управление капитального ремонта» мэрии Роман Нижегородов.

Осенью этого года из областного бюджета на ремонт жилья ветеранов и участников Великой Отечественной войны администрация Липецка получила 3,3 млн рублей. На эти средства предполагалось отремонтировать 46 жилых помещений. На 1 октября МУ «Управление капитального ремонта» заключило 11 контрактов на ремонт 35 таких помещений на сумму в два миллиона рублей. Отремонтировать удалось всего 25: собственники пяти квартир отказались от ремонта в связи с немощностью льготников, а трое умерли. К моменту торгов на ремонт еще 10 жилых помещений скончался еще один участник Великой Отечественной войны.

В Липецке по состоянию на сегодня живут 3617 ветеранов и участников Великой Отечественной войны. На жилищной очереди до сих пор стоит один нуждающийся (еще три льготника справили новоселье в этом году), но в мэрии заверяют, что к концу года он переедет в новую квартиру.

Всего с 2008 года на приобретение жилья участникам боевых действий во время Великой Отечественной войны в регионе потратили 2,5 млрд рублей. Жилищные условия улучшили 2452 ветерана. В этом году на таком учете в области оставалось 30 ветеранов. К настоящему времени осталось семь.
12 479
#75-летие Победы
2

Комментарии (12)

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Антонина

18 минут назад
Уже и Ветеранов осталось очень мало.
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гость

21 минуту назад
сразу после ВОВ льготы участников и ветеранов давали только фронтовикам, потом уже дошло до того что и родню тыловых крыс приравняли к участникам войны. Много было презрения фронтовиков боевых к тыловым крысам жирным. Потом всех инвалидов собрали и сослали на Валаам и др северные места, чтобы "не портили вид" ну и к юбилею вождя. Со временем что видим? 2019 год (вы только вдумайтесь! 2019 год) и до сих пор проблемы с обеспечением жилья и прочих льгот, сколько ряженых на парадах ходях, сколько бабла чинуши осваивают под Память Победы. Одно слово этому - ПОЗОР!!!
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НЕ ПАТРИОТ

30 минут назад
Перри Мейсон, Збигнев Бжезинский говорил "Вы разберитесь, это элита ваша или уже наша"... Ваш вопрос повисает в воздухе...
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Перри Мейсон

35 минут назад
Почему же всё таки победители не доживают до ремонта своих квартир, в то время как побежденные живут в "царских" , по российским меркам, условиях?
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НЕ ПАТРИОТ

43 минуты назад
Чиполлино, "Эти уроды памятники нашим воинам рушат"... - а ИХ воинов там не было??? Нужны вам эти памятники - выкупите у них и поставьте себе! А они У СЕБЯ ДОМА! Хотят снесут, хотят поставят. "Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля! Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!…"
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Зато в побежденной Германии

49 минут назад
Все хорошо
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НЕ ПАТРИОТ

51 минуту назад
И чего не доживают??? - Им бы жить и жить!!!
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антихохол

56 минут назад
Ага ..в новую квартиру переедут его родственники скорей всего!!А дедуля поедет а дом престарелых в лучшем случае.
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Лепёка

57 минут назад
Пусть у меня абонементики приобретают. Ветеранам - скидка.
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Пенсионер

57 минут назад
Власть этого и добивается чтобы все окочурились а деньги потом попилить .
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