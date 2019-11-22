На площади Мира разогнали нелегальную торговлю

«Оборудование» продавцов конфисковали.

Сотрудники управления Левобережным округом Липецка провели рейд по соблюдению правил благоустройства города в районе площади Мира. Целью рейда была ликвидация незаконной торговли, уточняют в управлении Левобережным округом.



В ходе рейда на нарушителей были составлены протоколы по ст. 6.2 КоАП Липецкой области «Осуществление деятельности по продаже товаров (выполнение работ, оказанию услуг) вне установленных мест». «Оборудование» продавцов-нелегалов, то есть их ящики и коробки, были конфискованы. С площади Мира была вывезена целая тракторная тележка, наполненная мусором и деревянными ящиками.



Протоколы о нарушениях передали в административную комиссию Левобережного округа города Липецка для рассмотрения и принятия соответствующих решений в соответствии с КоАП Липецкой области.