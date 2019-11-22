Общество

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На площади Мира разогнали нелегальную торговлю

22 1089
#торговля #рейд
2
На площади Мира разогнали нелегальную торговлю

«Оборудование» продавцов конфисковали.

Сотрудники управления Левобережным округом Липецка провели рейд по соблюдению правил благоустройства города в районе площади Мира. Целью рейда была ликвидация незаконной торговли, уточняют в управлении Левобережным округом.

В ходе рейда на нарушителей были составлены протоколы по ст. 6.2 КоАП Липецкой области «Осуществление деятельности по продаже товаров (выполнение работ, оказанию услуг) вне установленных мест». «Оборудование» продавцов-нелегалов, то есть их ящики и коробки, были конфискованы. С площади Мира была вывезена целая тракторная тележка, наполненная мусором и деревянными ящиками.

Протоколы о нарушениях передали в административную комиссию Левобережного округа города Липецка для рассмотрения и принятия соответствующих решений в соответствии с КоАП Липецкой области.
22 1089
#торговля #рейд
2

Комментарии (22)

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Липчанин

22 минуты назад
Я, гордый какой глядите!!! Только очевидных вещей в жизни не видит! У бабульки с огорода собрался покупать)))))) У бабульки с Магнита в три раза дороже!
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Я

26 минут назад
Липчанин, тыкайте своей матери, а я с вами на брудершафт не пила.
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Липчанин

27 минут назад
Я, аха-хааа насмешил! С какого огорода? Ты о чем??? Все эти бабки перекупщицы!!!! Я здесь живу и работаю в Магните рядом они приходят к нам скупают мандарины по 69, а стоят по 100-120 рублей втирают! И на центральном рынке они перекупать едут в 6.00, а потом здесь стоят! Перекупщицы они, перекупщицы и втирают, все то что лежит на прилавках в магазинах, только в 3 раща дороже! Правильно гоните их в три шеи!!! Лживые бабки!!!
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243

30 минут назад
Лучше бы там рыгаловку закрыли , а то вечером идти страшно, одни алкаши под ногами валяются
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весёлый

41 минуту назад
Больше трёх не собираться ,а причина всегда будет
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весёлый

42 минуты назад
как хорошо когда пройдёшь по рынку ,общение ,живая улица, сейчас что то напоминае концлагерь ,урны железные ,решётки железные горшки для цветов и те железные ,на улице мороз
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дерзкий

43 минуты назад
Пенсию урезать обложить налогами и штрафами!или чтоб дань платили властям нашим ато у них денег нету!
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Ещё

47 минут назад
на Космонавтов разгоните этих бабок. Весь вид портят.
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Бабок не жалко.

48 минут назад
Так им и надо. Это ядерный едерастовский электорат.
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Викторм

50 минут назад
Давно пора. Только делать надо это через день. Чтобы неповадно было.
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