Общество
сегодня, 09:10
На площади Мира разогнали нелегальную торговлю
«Оборудование» продавцов конфисковали.
Сотрудники управления Левобережным округом Липецка провели рейд по соблюдению правил благоустройства города в районе площади Мира. Целью рейда была ликвидация незаконной торговли, уточняют в управлении Левобережным округом.
В ходе рейда на нарушителей были составлены протоколы по ст. 6.2 КоАП Липецкой области «Осуществление деятельности по продаже товаров (выполнение работ, оказанию услуг) вне установленных мест». «Оборудование» продавцов-нелегалов, то есть их ящики и коробки, были конфискованы. С площади Мира была вывезена целая тракторная тележка, наполненная мусором и деревянными ящиками.
Протоколы о нарушениях передали в административную комиссию Левобережного округа города Липецка для рассмотрения и принятия соответствующих решений в соответствии с КоАП Липецкой области.
В ходе рейда на нарушителей были составлены протоколы по ст. 6.2 КоАП Липецкой области «Осуществление деятельности по продаже товаров (выполнение работ, оказанию услуг) вне установленных мест». «Оборудование» продавцов-нелегалов, то есть их ящики и коробки, были конфискованы. С площади Мира была вывезена целая тракторная тележка, наполненная мусором и деревянными ящиками.
Протоколы о нарушениях передали в административную комиссию Левобережного округа города Липецка для рассмотрения и принятия соответствующих решений в соответствии с КоАП Липецкой области.
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