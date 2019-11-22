«Стальное дерево» помогло организовать оздоровление липчан зрелого возраста

Более 80 липчан пожилого возраста стали участниками оздоровительных программ благодаря программе «Стальное дерево», которую Новолипецкий комбинат реализует уже третий год при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».



В 2019 году одним из победителей конкурсного отбора стал проект «Поколение плюс», который разработали специалисты муниципального досугового центра «Спортивный». Они предложили организовать активный досуг для липчан зрелого возраста, которые получат возможность бесплатно заниматься спортом под руководством опытных инструкторов.



На средства гранта были закуплены мобильные тренажеры, степперы, шагомеры, палки для скандинавской ходьбы, оборудование для волейбола, бадминтона, баскетбола, аэробики и др. Благодаря поддержке программы организованы четыре оздоровительные группы, которые объединили жителей поселков Силикатный и Матырский, улиц Водопьянова и Филипченко. На регулярных занятиях активные липчане знакомятся с различными спортивными направлениями: степ-аэробикой, фитбол-аэробикой, скандинавской ходьбой. Для них проводятся спортивные праздники, турниры по шашкам и бадминтону, соревнования по скандинавской ходьбе и пионерболу.



«Жители четырех районов Липецка благодарны инициаторам проекта за возможность заниматься в оздоровительных группах по месту жительства. Проект «Поколение плюс» – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели наш фонд направит около 3 млн рублей», - рассказала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.



До конца года в Данкове оборудуют спортивный парк в микрорайоне «Южный» и построят площадку для скейтборда в Парке пионеров, в селе Петровское Грязинского района установят новую спортивную площадку. В Липецке оснастят новым оборудованием онко- и наркодиспансеры, в районе села Вербилово активисты очистят береговую зону реки Воронеж.



