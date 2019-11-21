В России

45 минут назад

В России застройщиков планируют обязать сдавать бюджетное жилье с мебелью

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Девелоперов в России хотят обязать сдавать стандартное жилье с отделкой и мебелью. По согласованию с Министерством строительства и ЖКХ проект изменений в нормативные акты подготовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли (АМДПР), рассказали «Известиям» в организации.  

В Минстрое подтвердили, что вопрос обсуждается. На площадке министерства были проведены совещания по этому вопросу как с руководством АМДПР, так и с представителями компаний-застройщиков, сообщили «Известиям» в ведомстве.  

«Однозначного решения о необходимости комплектования стандартного жилья мебелью на сегодняшний день нет», — добавили в Минстрое. По данным Минпромторга, квартиры в новостройках с отделкой и мебелью в последние годы пользуются всё большей популярностью у покупателей.   

Для граждан такое предложение от девелоперов в первую очередь интересно тем, что меблировка квартиры включается в ипотеку, сказали «Известиям» в ведомстве. Минпромторг поддерживает рост производства мебели и загрузку мощностей отечественных предприятий, добавили в министерстве. 

 

Член Совета Федерации Татьяна Гигель отметила «Известиям», что если инициатива будет реализована, важно предоставить гражданам несколько вариантов отделки и мебели на выбор. Также она указала на важность вывода из тени организаций, которые занимаются ремонтом. 

 

Сейчас более 60% новостроек в России относится к стандартному классу. С появлением новых требований стоимость 1 кв. м в таких домах в Москве может вырасти на 15–17 тыс. рублей, прогнозируют эксперты. 
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