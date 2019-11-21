В России
56 минут назад
Написан новый гимн России
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«Каста» предложила его Путину.
Российская рэп-группа «Каста» сочинила новую версию гимна России, пишет «Московский комсомолец». За первые сутки после публикации песня собрала почти 65 тысяч просмотров. В своем видеообращении музыканты просят президента Владимира Путина рассмотреть её в качестве альтернативного варианта.
- Мы много раз слышали государственный гимн России, как и все. Но он не вызывал у нас серьезного, сильного чувства, которое, по идее, должен. И мы написали свой, который такое чувство вызывает», — объяснил рэпер Влади (Владислав Лешкевич).
После обращения «Каста» представила композицию, которая станет первым треком их нового альбома «Об изъяне понятно». Его выход запланирован на ноябрь–декабрь 2019 года, уточняет «Знак».
- Мы много раз слышали государственный гимн России, как и все. Но он не вызывал у нас серьезного, сильного чувства, которое, по идее, должен. И мы написали свой, который такое чувство вызывает», — объяснил рэпер Влади (Владислав Лешкевич).
После обращения «Каста» представила композицию, которая станет первым треком их нового альбома «Об изъяне понятно». Его выход запланирован на ноябрь–декабрь 2019 года, уточняет «Знак».
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