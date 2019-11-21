В России

56 минут назад

Написан новый гимн России

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#гимн
Написан новый гимн России

«Каста» предложила его Путину.

Российская рэп-группа «Каста» сочинила новую версию гимна России, пишет «Московский комсомолец». За первые сутки после публикации песня собрала почти 65 тысяч просмотров. В своем видеообращении музыканты просят президента Владимира Путина рассмотреть её в качестве альтернативного варианта.

 - Мы много раз слышали государственный гимн России, как и все. Но он не вызывал у нас серьезного, сильного чувства, которое, по идее, должен. И мы написали свой, который такое чувство вызывает», — объяснил рэпер Влади (Владислав Лешкевич).




После обращения «Каста» представила композицию, которая станет первым треком их нового альбома «Об изъяне понятно». Его выход запланирован на ноябрь–декабрь 2019 года, уточняет «Знак».
143
#гимн

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