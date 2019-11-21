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Сбербанк объяснил «убийство евреев»

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Сбербанк объяснил «убийство евреев»

Сгенерированный код оказался реальным.

Пользователь Twitter Чапаев (Chapaeff) опубликовал скриншот СМС-сообщения от Сбербанка с предложением взять кредит на персональных условиях. Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).

Сбербанк в комментариях к этому сообщению сначала заявил, что на скриншоте «пароль отредактирован», пишут «Ведомости». «Кто-то явно хочет нас подставить», – отметил он. Позже кредитная организация признала ошибку и попросила у клиента прощения: «Простите, что мы вам не поверили. Это и правда никакой не фотошоп. Сами удивлены, но эта ситуация – чистая случайность. Наш генератор кодов совсем никого не хотел обидеть».

- Данный код представляет собой набор случайных символов, – утверждают в пресс-службе банка. – Мы используем сгенерированные коды в регулярных рассылках персональных предложений по потребительским кредитам для максимально быстрой консультации клиентов».

Там добавили, что в год формируют около 13 млрд паролей, причем происходит это автоматически, без участия живого человека.
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