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Дуров призвал отказаться от WhatsApp
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Создатель Telegram назвал приложение небезопасным.
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным, пишут РИА Новости. Дуров напомнил о недавно обнаруженной уязвимости, которая позволяла "хакерам и правительственным спецслужбам" получать доступ к данным пользователей.
- WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру, — написал он в Telegram-канале.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что критика создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым мессенджера WhatsApp обусловлена конкуренцией за пользователей. «Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он отъел у обвиняющего серьезную долю рынка», цитирует Волина ТАСС.
В любом программном обеспечении время от времени находятся ошибки, однако после обнаружения уязвимости необязательно удалять мессенджер — необходимо лишь обновить его до новой, исправленной, версии, заявил РБК антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. По его словам, как и во многих других случаях, уязвимость нашел исследователь, сообщивший о ней разработчику, который устранил ее еще в сентябре. С этим согласился и заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода компании Group-IB Сергей Никитин.
- WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру, — написал он в Telegram-канале.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что критика создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым мессенджера WhatsApp обусловлена конкуренцией за пользователей. «Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он отъел у обвиняющего серьезную долю рынка», цитирует Волина ТАСС.
В любом программном обеспечении время от времени находятся ошибки, однако после обнаружения уязвимости необязательно удалять мессенджер — необходимо лишь обновить его до новой, исправленной, версии, заявил РБК антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. По его словам, как и во многих других случаях, уязвимость нашел исследователь, сообщивший о ней разработчику, который устранил ее еще в сентябре. С этим согласился и заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода компании Group-IB Сергей Никитин.
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