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Депутаты одобрили отечественный софт

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#программа #закон #штраф
Депутаты одобрили отечественный софт

Электронику обязали снабжать русскими «мозгами».

Государственная дума РФ приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 года. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV. Полный перечень устройств определит правительство, а обязательные для предустановки программы внесут в специальный реестр.

- Граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий, - считают в Госдуме.

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность. Как пишут «Ведомости», штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 100 000 до 500 000 рублей, для юридических лиц – от 500 000 до 1 млн рублей.
168
#программа #закон #штраф

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