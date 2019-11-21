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Миллионер повздорил с таксистом и применил газовый баллончик
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Конфликт произошел в Москве.
Конфликт со стрельбой, в котором участвовал Илья Сачков, произошел возле гостиницы Four Seasons. В Group-IB назвали действия гендиректора самозащитой, пишет РБК. По словам бизнесмена, причиной инцидента стала "постоянно создаваемая таксистами пробка" возле отеля Four Seasons. Он рассказал, что попросил таксистов уехать, но один из них ответил ему угрозами.
- Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу для меня и находившихся рядом прохожих, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям — он толкнул меня и замахнулся кулаком, - указано в сообщении от имени Сачкова.
Сачков добавил, что после этого он применил устройство дозированного распыления «Удар» в направлении оппонента. В конфликт вмешалась полиция. Оба оппонента написали заявления друг на друга, рассказал бизнесмен, уточняет RT.
- Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу для меня и находившихся рядом прохожих, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям — он толкнул меня и замахнулся кулаком, - указано в сообщении от имени Сачкова.
Сачков добавил, что после этого он применил устройство дозированного распыления «Удар» в направлении оппонента. В конфликт вмешалась полиция. Оба оппонента написали заявления друг на друга, рассказал бизнесмен, уточняет RT.
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