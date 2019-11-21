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17 минут назад

Оппозиционеры подали иск на Путина

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#иск #ФБК #Путин #Навальный
Оппозиционеры подали иск на Путина

С заявлением в суд обратился фонд Навального.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину. Как сообщают «Ведомости», фонд просит признать президента виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан. Эти права, по мнению фонда, нарушаются Следственным комитетом (СК) при расследовании дела об отмывании крупной суммы денег через ФБК. Среди заявителей иска сам Навальный, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спокойно отреагировал на подачу иска в отношении президента РФ Владимира Путина оппозиционером Алексеем Навальным, пишет ТАСС.

- Мы не знаем решения суда на этот счет. Документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет, - заявил журналистам в четверг представитель Кремля.

СКР 3 августа возбудил уголовное дело об отмывании через ФБК около 1 млрд рублей, полученных преступным путем, напоминает «Интерфакс». В связи с расследованием у фонда заморозили счета, в регионах прошло несколько серий одновременных обысков у действующих и бывших активистов штабов Навального и их родственников. По сведениям "Интерфакса", в материалах уголовного дела пока речь идет о 75,5 млн рублей. У некоторых активистов на счетах следователи заблокировали крупные суммы, о чем упоминается в иске.

Истцы также упоминают о смерти бабушки активиста штаба Навального в Воронеже, которая перенесла инфаркт после обыска и изъятия у нее планшета.


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#иск #ФБК #Путин #Навальный

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