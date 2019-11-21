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23 минуты назад
Путин назвал новые правила медосмотра чушью
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Сегодня отсрочили изменение стоимости комиссии для водителей.
Российский президент Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, пишет РИА Новости. «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал глава государства.
По мнению президента РФ, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом. При этом Путин согласился, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков.Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
- Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств - это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы, - подчеркнул глава государства.
Глава государства напомнил, что минимальный размер оплаты труда составляет 11,280 тыс. рублей. Такую зарплату получают более 3 млн человек. То, что справка теперь стоит 5 тыс. рублей, почти половину этой суммы, по словам Путина, «чушь какая-то». Президента удивило, что все правительственные инстанции согласовали изменения, акцентируют «Известия». Хотя бы Минтруд должен был посмотреть, что означает новый порядок осмотра, подчеркнул глава государства.
Приказ об обязательном прохождении теста на наркотики при получении или обновлении водительских прав должен был заработать с 22 ноября. Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз, пишет «Лента».
По мнению президента РФ, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом. При этом Путин согласился, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков.Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
- Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств - это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы, - подчеркнул глава государства.
Глава государства напомнил, что минимальный размер оплаты труда составляет 11,280 тыс. рублей. Такую зарплату получают более 3 млн человек. То, что справка теперь стоит 5 тыс. рублей, почти половину этой суммы, по словам Путина, «чушь какая-то». Президента удивило, что все правительственные инстанции согласовали изменения, акцентируют «Известия». Хотя бы Минтруд должен был посмотреть, что означает новый порядок осмотра, подчеркнул глава государства.
Приказ об обязательном прохождении теста на наркотики при получении или обновлении водительских прав должен был заработать с 22 ноября. Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз, пишет «Лента».
106