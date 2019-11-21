На НЛМК завершилась крупнейшая в регионе Спартакиада трудовых коллективов

На Новолипецком металлургическом комбинате завершилась Спартакиада-2019 – крупнейшее в регионе круглогодичное соревнование с участием спортсменов всех цехов предприятия и ряда липецких компаний Группы НЛМК.

Как сообщает ПАО «НЛМК», в 20 видах спорта в течение года состязались около 3,5 тыс. сотрудников из 52-х подразделений комбината. Спортивные состязания проходили на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий», в спорткомплексе «Нептун», шахматном клубе, на городских спортивных объектах.



По итогам всех соревнований в общекомандном зачете победителем Спартакиады-2019 стал коллектив железнодорожников. Второе место заняли спортсмены ремонтного управления, третье - компании НЛМК-Инжиниринг. Высокие спортивные результаты также показали коллективы второго доменного цеха и дирекции по энергоэффективности.



- Спортивный год завершился успешно. Выросло число новолипчан, которые активно занимаются спортом. Больше стало и участников Спартакиады в возрасте до 35 лет. В этом году в перечень состязаний мы впервые включили стрельбу из пневматического оружия – винтовки и пистолета. В ходе соревнований нговолипчане установили ряд новых спортивных рекордов - в силовом многоборье, спортинг-компакте, легкоатлетическом двоеборье, - сообщил директор спортклуба «Липецкий металлург» Юрий Короленко.



Церемония вручение наград победителям и призерам Спартакиады-2019 пройдет в декабре.



