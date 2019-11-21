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28 минут назад

На НЛМК завершилась крупнейшая в регионе Спартакиада трудовых коллективов

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#спартакиада
На НЛМК завершилась крупнейшая в регионе Спартакиада трудовых коллективов

На Новолипецком металлургическом комбинате завершилась Спартакиада-2019 – крупнейшее в регионе круглогодичное соревнование с участием спортсменов всех цехов предприятия и ряда липецких компаний Группы НЛМК. 

Как сообщает ПАО  «НЛМК», в 20 видах спорта в течение года состязались около 3,5 тыс. сотрудников из 52-х подразделений комбината. Спортивные состязания проходили на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий», в спорткомплексе «Нептун», шахматном клубе, на городских спортивных объектах.

По итогам всех соревнований в общекомандном зачете победителем Спартакиады-2019 стал коллектив железнодорожников. Второе место заняли спортсмены ремонтного управления, третье - компании НЛМК-Инжиниринг. Высокие спортивные результаты также показали коллективы второго доменного цеха и дирекции по энергоэффективности.

- Спортивный год завершился успешно. Выросло число новолипчан, которые активно занимаются спортом. Больше стало и участников Спартакиады в возрасте до 35 лет. В этом году в перечень состязаний мы впервые включили стрельбу из пневматического оружия – винтовки и пистолета. В ходе соревнований нговолипчане установили ряд новых спортивных рекордов -  в силовом многоборье, спортинг-компакте, легкоатлетическом двоеборье, -  сообщил директор спортклуба «Липецкий металлург» Юрий Короленко. 

Церемония вручение наград победителям и призерам Спартакиады-2019 пройдет в декабре.

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#спартакиада

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