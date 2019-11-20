Экс-вратарь «Металлурга» сыграл против ЦСКА и взял пенальти от бразильца Сантоса (ФОТО, ВИДЕО)

Иван Скрипник вышел против клуба Премьер-Лиги.

В Москве прошел товарищеский матч в котором ЦСКА сразилось с выступающим в группе «Юг» второго дивизиона ростовским СКА. Для нас «армейское дерби» интересно тем, что у ростовчан все 90 минут провел на поле липецкий вратарь Иван Скрипник.

Столичный клуб выставил состав, близкий к основному – за исключением футболистов, вызванных в свои национальные сборные. На поле вышли Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и другие.

До перерыва безоговорочным преимуществом владел ЦСКА, что и выразилось в четырех забитых мячах в ворота Скрипника: «дубль» оформил японец Такума Нисимура, по одному мячу забили бразилец Лукас Сантос и Наир Тикнизян. Второй тайм начался с гола иваурийского защитника Седрика Гогуа, и счет вырос до 5:0.

Скрипник постоянно был в игре в этом матче, но больше в свои ворота не пропускал. «Звездной» для липецкого вратаря стала 54-я минута – Иван сумел отразить удар с одиннадцатиметровой отметки в исполнении 20-летнего Лукаса Сантоса, которого ЦСКА арендовал у бразильского «Васку да Гама». Отбить пенальти в такой игре – дорогого стоит.







Скрипник отражает пенальти.



В конце матча уже ростовчане получили право на удар с 11-ти метров, и Даниил Иванков забил мяч престижа. Итог игры – 5:1, причем в будущем товарищеские матчи армейских клубов могут стать ежегодными.

Одним из инициаторов матча стал известный российский музыкант Баста (Василий Вакуленко). Дело в том, что Баста в нынешнем году вложил деньги в СКА и стал его владельцем. К слову, на этой игре Баста попробовал себя в качестве комментатора встречи, транслировавшейся в Интернете.

СКА из Ростова-на-Дону к зимней паузе подошло, занимая 7-е место в группе «Юг» - 18 матчей, 25 голов.

Заместителем директора по спортивной работе в клубе является один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» Виктор Панченко. Главным тренером в начале сезона был Геннадий Степушкин, работавший в Липецке в 2009 году, но по ходу чемпионата его сменил один из самых молодых тренеров в российском футболе 33-летний Владимир Усин.

27-летний Иван Скрипник был основным вратарем «Металлурга» в «бронзовом» сезоне-2018/19, но затем задался целью покинуть липецкую команду: отправился на просмотр в ФК «Новосибирск» (группа «Восток»), но в итоге оказался в СКА. В нынешнем сезоне принял участие в 7-ми матчах за армейцев, пропустил 7 мячей.

Матч со столичными армейцами для Ивана был особенным и по личной причине: после спортивной школы «Металлурга» он оказался в Академии ЦСКА и заканчивал там свое футбольное образование, получив возможность считать себя воспитанником прославленного клуба.







Общее фото участников игры. Скрипник третий справа (вверху).

Фото vk.com/fcskarostov