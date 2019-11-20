Погода в Липецке

42 минуты назад

В Липецкой области днем до -6

221
#похолодание
В Липецкой области днем до -6

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким,  будет преимущественно без осадков. 

Однако с 21 ноября в регионе ожидается вторжение арктических холодных масс воздуха. На дорогах возможна гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 7 до 9 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов мороза.

День 21 ноября стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +11 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 23 градуса мороза.

221
#похолодание

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