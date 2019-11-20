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49 минут назад

Неудачная попытка ограбления ломбарда попала на видео

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#ограбление

В городе Тайга Кемеровской области произошла курьезная попытка ограбления ломбарда: злоумышленник решил отвлечь работницу заведения спичками и проникнуть в помещение, но потерпел неудачу.

Как сообщает  VSE42.RU, житель города Тайга решил ограбить ломбард, однако  все пошло не так, как он планировал.

Преступник бросил в окошко ломбарда горящие спички в надежде, что работница заведения растеряется, и попытался схватить планшет с серебром и золотом, но женщина пресекла попытку ограбления.

– Сотрудница ломбарда не растерялась, стала силой закрывать форточку и убрала украшения подальше. Злоумышленник пытался пробраться внутрь помещения, но продавец закрыла окно, и он упал на пол, – рассказали в полиции.

Полицейские вскоре поймали подозреваемого в попытке ограбления – ранее судимого 35-летнего тайгинца. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. ст. 30 – ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Мужчине грозит до семи лет колонии.

117
#ограбление

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