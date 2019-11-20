В России
54 минуты назад
Правила продажи сигарет могут изменить
Депутаты рассчитывают ввести минимальную розничную цену на товар.
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторами проекта закона стали депутаты Сергей Катасонов (ЛДПР), Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев («Единая Россия»), сообщают «Известия». Предполагается, что закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
Инициатива законодателей установить минимальную цену на сигареты и табачные изделия была активно поддержана отечественными производителями табака. Дело в том, что доля контрафактной и контрабандной табачной продукции на российском рынке продолжает увеличиваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко. Основным фактором, определяющим популярность контрафактных сигарет, остается их низкая цена, что делает продукцию российских производителей неконкурентоспособной. В сложившейся ситуации самым простым выходом для табачных компаний выглядит ценовое регулирование — установление минимальной стоимости сигарет неизбежно приведет к подорожанию и контрафакта, что снизит спрос на него со стороны значительной части граждан, уверен Вакуленко.
Сейчас в России запрещено продавать сигареты по цене выше максимальной розничной, которую по каждой марке самостоятельно устанавливают производители. Кроме того, цена не должны быть ниже минимальной розничной (75 процентов от максимальной). Максимальную цену по-прежнему будут устанавливать по каждой марке отдельно, но она не должна быть ниже минимальной цены. В соответствии с этой формулой минимальная цена сейчас составила бы 86,28 рубля — при том что пачка сигарет стоит в среднем порядка 115 рублей. Как отмечают авторы законопроекта, их нововведение не затронет подавляющее большинство легальных производителей.
Инициатива законодателей установить минимальную цену на сигареты и табачные изделия была активно поддержана отечественными производителями табака. Дело в том, что доля контрафактной и контрабандной табачной продукции на российском рынке продолжает увеличиваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко. Основным фактором, определяющим популярность контрафактных сигарет, остается их низкая цена, что делает продукцию российских производителей неконкурентоспособной. В сложившейся ситуации самым простым выходом для табачных компаний выглядит ценовое регулирование — установление минимальной стоимости сигарет неизбежно приведет к подорожанию и контрафакта, что снизит спрос на него со стороны значительной части граждан, уверен Вакуленко.
Сейчас в России запрещено продавать сигареты по цене выше максимальной розничной, которую по каждой марке самостоятельно устанавливают производители. Кроме того, цена не должны быть ниже минимальной розничной (75 процентов от максимальной). Максимальную цену по-прежнему будут устанавливать по каждой марке отдельно, но она не должна быть ниже минимальной цены. В соответствии с этой формулой минимальная цена сейчас составила бы 86,28 рубля — при том что пачка сигарет стоит в среднем порядка 115 рублей. Как отмечают авторы законопроекта, их нововведение не затронет подавляющее большинство легальных производителей.