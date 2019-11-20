В России

57 минут назад

Наказание за шумное поведение планируют включить в КоАП

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#административные правонарушения

Совет Федерации с учетом позиции регионов предлагает дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения. 

Он будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00). Наказанием станет штраф в размере от одной до 3 тыс. рублей (для физического лица).

Как сообщают «Известия», в письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан».

Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них, в остальных же законы о тишине приняты, но не работают. 

В результате создается ситуация, в которой в ряде регионов такие нарушения оказываются безнаказанными, сказала «Известиями» член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Как рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, предложения регионов прорабатываются.

При этом эксперты указали, что ситуация с соблюдением тишины в различных регионах неоднородна: где-то в ночное время запрещено двигать мебель, а где-то местные власти устанавливают «тихий час» днем.

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#административные правонарушения

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