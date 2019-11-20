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Наказание за шумное поведение планируют включить в КоАП
Совет Федерации с учетом позиции регионов предлагает дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения.
Как сообщают «Известия», в письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан».
Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них, в остальных же законы о тишине приняты, но не работают.
В результате создается ситуация, в которой в ряде регионов такие нарушения оказываются безнаказанными, сказала «Известиями» член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
Как рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, предложения регионов прорабатываются.
При этом эксперты указали, что ситуация с соблюдением тишины в различных регионах неоднородна: где-то в ночное время запрещено двигать мебель, а где-то местные власти устанавливают «тихий час» днем.